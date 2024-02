Escorcolls a Tarragona en un gran operatiu contra un grup investigat per tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra han detingut dotze persones en un operatiu desplegat aquest dijous contra un grup investigat per tràfic de drogues, sobretot marihuana. S’han fet diverses entrades, principalment al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat però també a Sant Adrià de Besòs i Tarragona. Fruit de les intervencions, han desmantellat sis plantacions ‘indoor’. En el cas del Prat, els Mossos destaquen que les plantacions estaven situades al subsòl o a les golfes dels edificis, en uns espais camuflats i perforats expressament, als quals només s’hi pot accedir a través dels immobles. L’operatiu ha comptat amb prop de 200 efectius entre investigadors, BRIMO, ARRO, unitat de subsol, de drons i canina, i la Policia Local.

Al Prat de Llobregat, hi ha hagut sis entrades a la plaça Barri d’Orcasitas, al barri de Sant Cosme. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra Òscar Duran, cap de la Unitat Territorial d'Investigació (UTI), ha destacat que es tracta d’un conjunt de blocs de pisos que no disposen d’aparcament, fet que alguns delinqüents aprofiten per crear espais per al cultiu de marihuana. Segons Duran, el grup criminal desarticulat aquest dijous perforava espais soterrats i també treia profit d’un buit a la part superior -com si fossin unes golfes- per instal·lar plantacions ‘indoor’.

Aquests cultius estaven connectats a la xarxa elèctrica de forma il·lícita, motiu pel qual l’operatiu policial ha comptat amb el suport de tècnics de la companyia subministradora. Les plantacions s’ubicaven a pisos públics destinats a emergències i serveis socials, que els trarficants ocupen de forma il·legal.

D’aquests immobles, els agents n’han tret grans quantitats de marihuana i diversos objectes vinculats a la instal·lació per fer créixer les plantes. Els investigadors han apuntat que han intervingut altres substàncies estupefaents que no han detallat perquè la causa està sota secret de sumari. Tampoc han revelat si han intervingut armes.

Duran ha detallat que l’operatiu d’aquest dijous és fruit d’una investigació iniciada l’any passat, i el cos policial s’ha mostrat «molt satisfet» del resultat, ja que afirmen que l’organització hauria quedat desarticulada amb les dotze detencions. El sotsinspector també ha remarcat que el dispositiu s’emmarca en el Pla policial d’Acció a la Marihuana (PAM).

Intervenció serveis municipals d’Urbanisme i Atenció Social

Fonts municipals consultades per l’ACN han precisat que, a banda de la Policia Local, des del Prat de Llobregat també ha col·laborat en el dispositiu el Departament d’Urbanisme i Atenció Social. La intervenció es centra en evitar que els immobles es tornin a ocupar per al tràfic de drogues, de manera que estudien la possibilitat de tapiar-ne l’accés. La intenció és actuar de forma similar al darrer gran operatiu anti droga que hi va haver al barri, l’abril de l’any passat.