Tarragona inicia els treballs de neteja de franges contra incendis

Amb motiu del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del departament de Protecció Civil de l’Ajuntament, s’han reprès els treballs de creació i manteniment de franges forestals del municipi, a diferents punts de la ciutat que ho requereixin, com son les zones properes a massa forestal que formen part de les franges perimetrals d’urbanitzacions, nuclis de població propers a aquestes zones, entre d’altres.

Les actuacions bàsicament consisteixen en la reducció de la densitat d’arbrat, com el pi blanc; l’arranjament de la distància entre capçades; la desbrossada d’elements i posterior retirada de troncs i trituració de restes de poda i estassada. Enguany es faran a Mas Morató, El Rodolat, Sant Salvador, Sant Ramón i Santa Isabel. L’actuació forestal planificada per aquest any té un abast de 125.900 m².

La consellera de Protecció Civil, Sonia Orts, apunta la gran feina que s’està fent i alhora demana «la conscienciació i col·laboració ciutadana tant pel que fa a propietaris de terrenys, com de la població en general». Orts també apunta que «davant la situació de sequera i amb temperatures cada vegada més altes, el risc d’incendis també augmenta clarament i per tant treballem per prevenir al màxim aquesta situació».

Neteja de solars privats

Les condicions climàtiques afavoreixen el risc d’incendi forestal, per la qual cosa, l'Ajuntament recorda l’obligació dels propietaris de mantenir el terreny de totes les parcel·les, en bon estat de neteja i adequació de les condicions del conservació, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i evitar la continuïtat horitzontal entre les copes de l’arbrat per evitar facilitar la propagació dels incendis, cap a l’interior de la urbanització o cap a la vegetació de l’entorn.

Crida a la col·laboració ciutadana

Així mateix, l'Ajuntament demana la col·laboració de la població per tal que no realitzi actuacions negligents que puguin ser origen d’aquest tipus d’incendis, d’acord amb aquest consells d’autoprotecció; com el llençament de burilles enceses ni llumins, així com elements de foc d’artifici; sobretot en zones envoltades d’arbrat o vegetació. No es poden fer barbacoes en terrenys no autoritzats; tampoc dur a terme cremes de residus al jardí o fer ús d’abocaments incontrolats. En cas de visualització d’una columna de fum o incendi cal trucar al 112.