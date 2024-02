Un miler de famílies a Tarragona cancel·len els seus deutes amb la llei de la segona oportunitat

Gairebé un miler de famílies a Tarragona han aconseguit el perdó dels seus deutes mitjançant la llei de la segona oportunitat en el darrer any. «Són famílies que no podien afrontar els pagaments i que han obtingut l’exoneració gràcies a la llei», va explicar José M. Fernández, magistrat del Jutjat Mercantil núm. 11 de Barcelona.

«Sovint, la gent del carrer pensa que el món del dret no resol problemes efectius i això genera un divorci entre l’administració de justícia i el ciutadà. Però aquesta llei ens permet ajudar en casos concrets», va apuntar Fernández. Aquestes xifres es van donar a conèixer a les primeres Jornades sobre la segona oportunitat, organitzades per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

«Cada cop tenim més casos que s’acullen a aquesta legislació i és un tema de rabiosa actualitat. Com a institució, creiem que hem de formar els col·legiats sobre aquest aspecte», va dir Estela Martín, degana del col·legi. Aquesta llei va entrar en vigor a Espanya a finals de l’any 2014 i els professionals reconeixen que encara estan en «període d’aprenentatge». «La majoria de persones que s’acullen a la llei són persones físiques, consumidors sense activitat empresarial, que busquen una segona oportunitat per treballar sense embargaments de crèdits antics», va exposar Santiago Aragonés, magistrat del Jutjat Mercantil núm. 1 de Tarragona.

Els experts expliquen que, tot i ser una llei «desconeguda» entre la població, aproximadament el 95% dels casos resulten favorables de l’expiració dels deutes. «Espanya és un dels darrers països de l’entorn econòmic europeu en tenir aquesta llei. Però en altres estats és molt comú. Set presidents dels Estats Units es van sotmetre a aquests processos», va apuntar Fernández.

Nou jutjat mercantil

L’augment d’aquesta mena de casos també es veu reflectit en el nombre de concursos de creditors a Tarragona en els últims tres anys. Si l’any 2021 només n’hi va haver 114, el 2023 se’n van registrar 696. «Reclamem un segon jutjat mercantil per Tarragona. El nombre d’assumptes és cada cop major i només tenim un jutjat per tota la província», va exposar Martín.

El magistrat del jutjat a Tarragona va assegurar que el darrer any hi han entrat 1.200 assumptes. «Un jutjat està dissenyat per tractar 450 assumptes l’any. La situació actual donaria per crear-ne un o fins i tot dos», va expressar Aragonés.