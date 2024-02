La lluita i el paper de la dona, protagonistes del programa de Memòria Democràtica de Tarragona

Aquest 2024, el programa de Memòria Democràtica de Tarragona se centra al voltant de la lluita i el paper de la dona en el període que va des de la Segona República fins a la dictadura franquista. En total s’han programat 29 activitats entre exposicions, conferències, rutes i representacions.

La consellera de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha donat el detall de la nova programació, que s’allargarà fins al mes de juny. Ramos ha recordat que com en anteriors edicions, «esperem que aquests actes serveixin per a generar una cultura de la Pau duradora i necessària, ara i sempre. Des de Tarragona tenim l’obligació moral de seguir recuperant i recordant uns fets del passat recent que ens ajuden a comprendre el present i preparar-nos per al futur».

El programa començarà aquest diumenge amb l’acte d’homenatge a Jun Gabriel García Knafo, a les 12 h a la Rambla Nova cruïlla amb el carrer Unió

D’entre totes les cites, també cal destacar la presentació del documental Elles hi eren. Vides en lluita a les fabriques de Tarragona (1960-1980) que compta amb guió de Berta Ramos i Joana Zapata i que es presentarà el 13 de març a les 19 h al Teatre Tarragona. A l’abril arribaran dues dates més assenyalades. D’una banda, el dia 10, l’Antiga Audiència acollirà l’exposició Exiliades. Els fils vermells entrellaçats. Aquesta mostra ressegueix l’empremta de 20 perfils de dones exiliades de diferent trajectòria política, professional i social, entre elles, destaquen les tarragonines Montserrat Abelló i Neus Català. Tota una aproximació a l’exili republicà a través de la perspectiva de gènere a càrrec del MUME Museu Memorial de l’Exili, la Comissió de Programes de Memòria Democràtica i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona.

El 12 d’abril Tarragona tornarà a celebrar el Dia dels Valors Republicans amb l’acte institucional en què intervindrà Mary Nash, catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, doctora honoris causa de la URV i fundadora de l’Associació Espanyola d’Investigació d’Història de les Dones.

Tal com ha recordat el director de l’Arxiu Municipal, Joaquim Nolla, «el programa de Memòria Democràtica és de la ciutat per a la ciutat ja que, com en passades edicions, és fruit de diverses col·laboracions i propostes de fins a una quinzena d’entitats i institucions», com ara la Biblioteca Pública, el Port de Tarragona o Òmnium Cultural del Tarragonès, entre d’altres. El nou programa de Memòria Democràtica també es nodreix d’un ampli treball transversal en coordinació amb la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament, que oferirà el 19 d’abril al Teatre Tarragona l’obra teatral Fosa, Memòria de un amor, una historia d’amor impossible en temps de guerra, de Txirene Produccions.

Continuen els treballs de senyalització de la memòria amb plaques i stolpersteine commeoratives

A banda dels actes inclosos dins del programa que avui es presenta, aquest 2024 l’Ajuntament de Tarragona continuarà treballant en la senyalització d’espais per la Memòria a partir de plaques informatives a diferents espais de la Guerra Civil i de la repressió franquista així com per a la petició de noves llambordes.

Durant el 2023 ja es van senyalitzar la Muntanya de l’Oliva, escenari on van començar els primers afusellaments que van durar fins al 1945 amb un total de 691 execucions; la Presó de Pilats, per on van passar més de 9.000 persones; i l’Antiga Audiència, edifici on se celebraven els consells de guerra. Properament es col·locarà la placa a la Presó Provincial i, posteriorment, d’altres espais que s’aniran anunciant.

D’altra banda, després de les 22 llambordes de la Memòria col·locades, enguany s’ha dut a terme la petició de 5 noves stolpersteine a persones empresonades i deportades a partir de les noves sol·licituds de tarragonins fetes.

Finalment, enguany, la Conselleria de Memòria Democràtica segueix apostant per la vessant educativa oferint noves passejades per espais de la Memòria així com rutes pedagògiques adreçades a instituts.

Totes les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia. Es pot consultar tota la informació a www.tarragona.cat/patrimoni/arxiu-municipal