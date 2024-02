El Teatre Tarragona acollirà una segona jornada de reflexió a l'entorn del Pla Estratègic de Cultura

El Pla Estratègic Tarragona Cultura proposa una nova jornada de reflexió per tal d’aprofundir, en aquest cas, en l’àmbit del desenvolupament cultural comunitari, com una dimensió basada en la connexió de col·lectius i persones, així com en la transformació de les condicions socials per a la comunitat, sempre a partir d’una participació activa de la ciutadania. La conselleria de Cultura ha tirat endavant aquesta nova jornada en col·laboració amb la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona.

Aquesta segona jornada es farà al vestíbul del Teatre Tarragona el dijous vinent dia 7 de març a les 18h i és oberta a tothom que hi estigui interessat. El debat tindrà una primera part amb ponents convidats experts en aquest camp, com son Antonio Alcántara, professor de la Universitat de Barcelona (UB) i membre de La Perifèrica; Josep M. Aragay, responsable del projecte Basket Beat i Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya; Irati Irulegi d’IDENSITAT i Carme Serret, professora de futurs educadors a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); moderats per la periodista i comunicadora Montse Solé.

La jornada seguirà amb una segona part amb participació i debat entre els assistents, recollint propostes per incorporar el desenvolupament cultural comunitari en la planificació i gestió de les polítiques culturals locals, tractant també la inclusió de la variable arts i cultura a través dels llenguatges expressius i creatius; la perspectiva multi i interprofessional i nous recursos de caràcter conceptual i metodològic per aplicar-los en contextos variats.

Continuen les taules sectorials

Tal i com ja vam anunciar, les taules sectorials continuen endavant amb la del Patrimoni Històric per demà dimecres 28 de febrer a les 18h a la sala Josep Yxart del Teatre Tarragona i l’endemà, dijous 29 també a les 18h al Mèdol, es donarà cita la segona sessió de la taula de les Arts visuals. Aquests espais de reflexió també son oberts a tothom que hi vulgui participar.