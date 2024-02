Els pescadors de Tarragona fan vaga i alerten de la seva desaparició

Els pescadors de Tarragona van fer vaga ahir per denunciar les seves condicions de treball i sumar-se a les protestes de la pagesia. Les confraries de Cambrils, Torredembarra i les Cases d’Alcanar es van sumar a la de la capital, des d’on una trentena de treballadors van sortir en autobús cap a la manifestació de Madrid.

«La legislació ens imposa unes condicions que ens arruïnen», va expressar Esteve Ortiz, president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, en la lectura d’un manifest. Les principals reclamacions dels treballadors van versar sobre el respecte al període de veda de 30 dies, que denuncien que es vol ampliar. «Tenim només 120 dies de pesca a l’any, de mitjana. És impossible sostenir així una empresa», va exposar Ortiz.

Més enllà, les protestes dels pescadors van arremetre contra el sistema de sancions «desmesurades», que arriben a ser «de més de 5.000 euros». «No som delinqüents. La gent està cansada d’aquesta persecució», va reblar el president. En aquest sentit, els pescadors de la província van reclamar «el mateix tracte» per al seu producte com pel que ve de fora del país. «A la que surt el peix de les confraries, ningú controla els etiquetatges. Ningú sap si es barregen, no hi ha control de les importacions i molt producte no compleix amb la normativa vigent», va denunciar Ortiz.

Captura tonyina vermella

A més, els treballadors de la mar van apuntar dues solucions que ajudarien a revertir la situació: la captura controlada de tonyina vermella i la reducció de l’IVA. «La tonyina vermella posa en perill l’ecosistema perquè és una devoradora de peix blau», va explicar Ortiz.

D’altra banda, els pescadors volen fer del peix «un producte assequible per a tothom» amb una reducció de l’impost afegit al seu preu. Per últim, els pescaires van avisar de la seva desaparició. «Només queda una generació de pescadors darrere. Després, s’ha acabat», va dir el president. Ortiz va apuntar que en els darrers deu anys a Tarragona s’han perdut més del 50% de les embarcacions.

Els pescadors no van confirmar dades de seguiment de la vaga, a la que les confraries de l’Ametlla de Mar i de Sant Carles de la Ràpita no s’hi van adherir. «Intentem que hi hagi unanimitat i deixar els interessos personals a banda. Però també va ser una decisió molt ràpida, el passat divendres ho vam anunciar», va dir Ortiz. De moment, els pescadors resten a l’espera de les accions dels seus «germans pagesos» i dels col·lectius mobilitzats i no confirmen si durant el dia d’avui continuaran amb la vaga.