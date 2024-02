Adjudicada la redacció del projecte de neutralització del sistema fluvial del riu Francolí

L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la redacció del projecte de naturalització del sistema fluvial del riu Francolí, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte Tarragona GreenBelt'26 a l’empresa Engisic Solucions i Consulting S.L per un import de de 187.829,51€ (IVA inclòs).

La renaturalització del riu Francolí al seu pas per Tarragona és la inversió més important del projecte Tarragona GreenBelt’26 dotat amb una inversió total de 3.604.816,11 euros per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El projecte ha de suposar, tal com ha assenyalat el conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, «un canvi a nivell mediambiental i social per la ciutat, per tal que la ciutadania recuperi un espai degradat actualment».

El conseller García de Castro també ha assenyalat que «el projecte de renaturalització del sistema fluvial del Francolí haurà de consolidar una notable restitució del funcionament i dinàmica natural del riu al seu tram baix repercutint positivament sobre la qualitat ecològica de la massa d'aigua i el seu caràcter connector i valor social».

La redacció del projecte té per objecte definir tècnicament l’abast del projecte executiu, la seva estructura i contingut així com l’equip humà, el material necessari, el termini i el pressupost. El projecte haurà de fer referència a les accions de caràcter més estructural sobre l’entorn i altres canvis en morfologia dels marges o el llit del riu per tal d’afavorir la morfodinàmica fluvial. La redacció del projecte també detallarà les mesures de caràcter ambiental que es proposaran per tal de millorar la qualitat de la vegetació de ribera i el sistema fluvial. Aquestes poden ser, entre d’altres, actuacions d’eliminació i control d’espècies invasores, actuacions silvícoles de millora estructural del bosc de ribera, actuacions de desfragmentació i restauració de la continuïtat ecològica de l’hàbitat o la instal·lació de sistemes de retenció de residus sòlids.