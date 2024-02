Tretze mesos d’espera de mitjana per accedir a una plaça pública en una residència per a gent gran a Tarragona

Drets Socials ha creat un cercador per consultar el temps d’espera de les residències per a gent gran.ACN

En gairebé totes les residències per a gent gran de la ciutat de Tarragona hi ha llistes d’espera de més d’un any. Segons les estimacions de la Generalitat de Catalunya, el temps que passa entre que una persona envia la sol·licitud i accedeix a una plaça pública s’allarga, de mitjana, fins als 13 mesos. La problemàtica de les llargues demores per poder entrar en un d’aquests centres s’arrossega des de fa anys i, amb el pas del temps, es podria agreujar. I és que, tal com es desprèn de les dades demogràfiques de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), cada cop hi ha una societat més envellida al país.

El Departament de Drets Socials ha presentat recentment un cercador web on es pot consultar el temps mitjà d’espera d’unes 1.800 residències per a gent gran de Catalunya. En aquesta, hi ha apareixen cinc centres de Tarragona. Només en una es pot aconseguir una plaça pública en menys d’un any. Es tracta de la Residència Les Alzines —del Grupo Bastón de Oro— on la llista d’espera és de quatre mesos. En el centre per a persones de la tercera edat, que està ubicat a l’antic hospital de la Creu Roja, hi ha 117 places públiques.

En el cas de les dues residències que la Fundació Sociosanitària i Social Sant Tecla té a Tarragona, també hi ha demores de més d’un any. En el cas de la Residència Santa Tecla Llevant, es triga 14 mesos a assignar una de les 43 places públiques que hi ha. Per altra banda, en compten amb 93 a la de Ponent, que està ubicada al barri de la Granja. Allà, l’espera s’allarga un mes més. On hi ha més llista d’espera, amb diferència, és al Centre Residencial Tarragona de Sanitas, on el procés per accedir a una de les seves 99 places públiques arriba als 20 mesos, segons les estimacions del Departament de Drets Socials, que remarca que són dades orientatives calculades a partir dels ingressos realitzats en els últims tres anys.

En aquest sentit, apunten que el temps que passa fins a poder accedir a una plaça pot dependre de diversos factors com el territori, el fet de ser home o dona, o el moviment de baixes de cada centre, així com l’existència de situacions excepcionals degudament justificades per motius d’urgència social o de reagrupament familiar.

L’única residència pública

La ciutat de Tarragona compta només amb una residència per a gent gran de titularitat pública. La Residència Mare de Déu de la Mercè, gestionada per la Generalitat de Catalunya, compta amb 180 places i una llista d’espera d’un any i un mes. El temps de demora que hi ha als centres de Tarragona contrasta, per exemple, amb el que es registra als de Reus. En gairebé totes, el procés d’assignació dura quatre o cinc mesos.

Drets Socials indica que un 40% de les residències amb places públiques, concertades o amb prestació econòmica vinculada tenen un temps mitjà d’espera de menys d’un any, el 42% d’entre un i tres anys i el 17% de més de tres. En total, hi ha unes 12.000 persones a Catalunya que n’han demanat una i no en tenen.