Un torneig de Rugbi i un espectacle de drons, entre els actes destacats del GCPHE a Tarragona

Amb motiu del 30è aniversari de la creació del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya (GCPHE), l’entitat ha anunciat des de les ciutats andaluses de Baeza i Úbeda, on s’han celebrat la comissió executiva i l’assemblea general respectivament, alguns dels esdeveniments amb què el Grup celebrarà enguany els 30 anys de la seva creació.

En concret, l’assamblea general ha aprovat el calendari d’esdeveniments de 2024, que inclou la creació d’un torneig de rugbi 7 en categories masculina, femenina i inclusiva, que comptarà amb equips de les quinze Ciutats Patrimoni i que enguany arrencarà l’últim cap de setmana de juny des de Segòvia, segons ha anunciat el vicepresident segon del grup i alcalde de la mateixa ciutat, José Mazarías. Com a president de la Comissió de Cultura, Educació i Esport, Mazarías ha avançat també una sèrie de concerts en espais singulars a la llum de les espelmes, amb aforaments reduïts i artistes locals, i espectacles amb 200 drons adaptats a cadascuna de les quinze ciutats.

Des d’Andalusia, l’alcalde de Tarragona i vicepresident tercer del GCPHE, Rubén Viñuales, ha manifestat que «el 2024 és un any molt especial per a les Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, que es rellancen amb una programació cultural i d’esdeveniments molt potent, i que per a Tarragona serà una nova oportunitat de projecció nacional i internacional abans d’assolir la presidència el 2026». «En els propers mesos anirem anunciant el calendari concret d’activitats a Tarragona, que estem convençus que agradarà molt als tarragonins i tarragonines i que a més, entre els espais d’activitat tindrà un camp de rugbi que fa poc hem renovat per poder acollir tot tipus de competicions», ha afegit el batlle tarragoní.

Durant aquest últim cap de setmana, el GCPHE ha celebrat el 20è aniversari de la declaració de Patrimoni Mundial de les ciutats de Baeza i Úbeda amb la reunió de la comissió executiva del Grup i l’assemblea general a les dues ciutats, presidides per l’alcalde de San Cristóbal de La Laguna i president del GCPHE, Luis Yeray Gutiérrez. En el transcurs de les reunions s’ha anunciat el calendari de promoció internacional i esdeveniments culturals del Grup en el seu 30è aniversari. «El Grup renova avui el seu compromís amb la protecció del llegat patrimonial al temps que reitera la voluntat d’impulsar projectes conjunts, intercanviant experiències i afrontant problemàtiques comunes» ha explicat Gutiérrez en el discurs d’inici de l’assemblea.

A més dels esdeveniments de l’aniversari, l’assemblea general ha servit per aprovar el calendari per promocionar la marca Ciutats Patrimoni d’Espanya a Europa, Amèrica i Àsia, amb presència a les fires més importants del món, com Brussel·les, ITB-Berlín, ILTM (International Luxury Travel Market) Àsia Pacífic a Singapur i JATA, al Japó. A més, segons ha anunciat Gutiérrez, s’ha previst la participació en jornades tècniques als Estats Units, el Japó i la Xina i presentacions tècniques i institucionals a Chicago i Toronto, a més dels Emirats Àrabs i, ja a Europa, a Suïssa i Irlanda.