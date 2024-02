Tarragona acull una nova edició del Passaport Edunauta

La nova edició del Passaport Edunauta ja ha arrencat a Tarragona. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i coordinada per la Cooperativa Combinats que fomenta l’aprenentatge a dins i fora l’escola. S’ofereix un ampli ventall de propostes encaminades a què els infants continuïn assolint coneixements en diferents punts de la ciutat dins i fora de l’horari lectiu.

«El Passaport Edunauta és un projecte per a la igualtat d’oportunitats per a infants i famílies que s’emmarca en un dels objectius educatius de la ciutat: L’educació en 360 graus. La voluntat és que l’alumnat pugui aprendre allà on vagi, amb la complicitat de l’administració, escoles i entitats, de manera que la ciutat es converteixi en una gran aula on explorar, créixer i aprendre», ha manifestat el conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez.

Els passaports ja s’han començat a repartir en la desena de centres educatius adherits a la iniciativa: Saavedra, Sant Pere i Sant Pau, Pràctiques, Marcel·li Domingo, La Salle Tarragona, Ponent, La Salle Torreforta, Torreforta, La Floresta i Sant Salvador. En total, es posaran a disposició de la ciutadania 1200 passaports. En concret, s’entregaran 740 en aquests centres i, a més a més, 460 passaports es lliuraran també als centres cívics i biblioteques públiques, un fet que obre la porta a la participació d’infants de tercer, quart, cinquè i sisè de primària, independentment de la participació del centre educatiu de l’infant.

Durant tot l’any, l’alumnat podrà participar en les activitats programades i segellar el seu passaport fins a completar-lo. En cadascuna de les activitats treballaran diferents competències, les anomenades aprenentatges invisibles: Aprendran a implicar-se, participar, explorar, experimentar, crear, decidir, somiar i estimar-se a un mateix. De fet, les competències -anomenades superpoders en el Passaport Edunauta- que aconseguiran o milloraran mitjançant les activitats completades tenen a veure amb créixer en iniciativa, perseverança, creativitat, comunicació, autoregulació, treball, resolució de problemes, curiositat i empatia. La clau del projecte és que l’alumnat acrediti i segelli les activitats que fa a la ciutat, a l'escola i en família; i les vinculi amb els nou superpoders/competències.

Les activitats, que es poden consultar a les pàgines web del passaportedunauta.cat i a les xarxes socials @tgneducació, endinsaran nenes i nens en àmbits com la terra i la ciència, la tecnologia i el món digital, l’esport i el benestar; les arts, la cultura i el disseny; els nombres i les lletres; la comunitat i la participació, el lleure i els jocs; i altres temàtiques d’interès social. A més, a més, enguany, les activitats no s’aturaran a l’estiu, de manera que les persones més petites de la casa podran continuar aprenent durant les vacances.

Es poden fer tres tipus d'activitats: Activitats fora escola als diferents espais edunautes; activitats a casa que segellaran els tutors i tutores; i les activitats a l'aula, anomenades activitats d'acció tutorial que serveixen per reforçar les competències.

Aquest any, el Passaport Edunauta compta amb la complicitat de més d’una desena d’entitats, associacions i espais de la ciutat com són el Museu Nacional Arqueològic, el Museu d’Art Modern, la Biblioteca Pública de Tarragona, el Consell Esportiu del Tarragonès, la Biblioteca municipal Pepita Ferrer, CaixaFòrum, la Fundació Casal l’Amic i Mercats de Tarragona. Tots ells mantindran una programació estable durant l’any per tal que l’alumnat visiti els espais entre setmana o durant els caps de setmana i participin en les seves activitats.