El Port de Tarragona iniciarà a finals de març les obres de restauració dels Prats d’Albinyana

El Port de Tarragona preveu començar les obres de restauració dels Prats d’Albinyana a finals del mes de març o a principis d’abril. L’actuació d’aquest espai natural inclòs en la Xarxa Natura 2000 vol afavorir la recuperació de l’entorn natural i la millora i potenciació dels hàbitats naturals adjacents. Els prats d’Albinyana és un espai natural de gran valor mediambiental i paisatgístic amb una extensió total de 37,78 hectàrees. L’Autoritat Portuària de Tarragona està treballant en la seva restauració i construcció, juntament amb la d’altres hàbitats associats, per potenciar i millorar l’entorn natural. Aquesta actuació és la més important restauració d’una zona humida a Catalunya des que es va recuperar l’estany d’Ivars d’Urgell, afirma el president del Port de Tarragona, Saül Garreta.

Restauració dels Prats d’Albinyana de la Pineda

La primera intervenció es tracta del projecte de restauració de l’espai natural protegit dels Prats d’Albinyana. El passat 25 d’octubre, l’APT va licitar l’execució del projecte de recuperació d’aquesta zona humida amb l’objectiu de potenciar els seus elements d’interès ecològic i sociocultural. Recentment, el projecte s’ha adjudicat a la UTE formada per les empreses Romà Infraestructures, J.Morell i ILERSIS, per un import de 2,3 milions d’euros (IVA inclòs).

El projecte de restauració dels Prats d’Albinyana té per objecte restaurar els hàbitats i ecosistemes propis d’aquest espai natural protegit que es troben en degradació o en risc, eliminar els impactes i pressions més directes que incideixen sobre aquest espai i potenciar els elements d’interès ecològic, naturalístic i sociocultural presents.

El termini d’execució per aquest projecte és de 12 mesos des del moment en què s'iniciïn les obres, previstes per finals d’aquest primer trimestre del 2024. Alhora, compta amb una comissió de seguiment ambiental que està formada per les diferents administracions: Port de Tarragona, Ajuntament de Vila-seca, Serveis Territorials de Territori de la Generalitat de Catalunya i l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Creació d’una llacuna i d’un bosc de ribera

La segona actuació consistirà en la construcció d’una llacuna de 107.700 metres quadrats i d'una illa de 26.990 metres quadrats, juntament amb la creació d’un bosc de ribera que envoltarà la llacuna i connectarà amb la platja existent. Amb aquesta actuació es vol recuperar la vocació de zona humida de l’espai. En afegit, s’ha iniciat el desviament del canal de drenatge de la A-7 que estava situat dins de la zona protegida.

Delimitar i protegir l’espai arqueològic de la vil·la romana de Cal·lípolis

La tercera línia d’actuació es tracta de la finalització de les accions de consolidació arqueològica del conjunt patrimonial de l’antiga vil·la romana de Cal·lípolis, com són, la neteja i l’eliminació superficial del paviment dels camins que creuen el jaciment i la consolidació de les estructures existents.

Instal·lació de serveis viaris interns

En darrer lloc, l’APT portarà a terme l’execució de la instal·lació de serveis viaris interns, com són, la projecció de camins, miradors faunístics i passarel·les.