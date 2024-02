OH! Quantes coses podem agrair a la Mare Terra…

El llibre Gràcies, Mare Terra! (Akiara Books,) recull el Thanksgiving Address de la comunitat dels Haudenosaunee (o Confederació de les Sis Nacions Iroqueses), que abasta un territori que abraça part del que avui són els Estats Units i el Canadà. Aquest text de tradició indígena és un cant d’agraïment a la Mare Terra per tots i cadascun dels seus elements, des dels animals a l’aigua, passant per la força del tro o les herbes medicinals.

La història d’aquest llibre va començar l’any 2022, quan Inês Castel-Branco, editora d’Akiara, va llegir el text i, commoguda, va decidir publicar aquesta edició exquisida de la pregària indígena amb la col·laboració de la il·lustradora argentina Vanina Starkoff. El resultat és un llibre extraordinari, que es desplega com un acordió a mesura que va desplegant també agraïments en forma de pregària col·lectiva.

Per la seva banda l’any passat l’entitat reusenca Còdol Educació presentava La Cúpula de la SOStenibilitat, una instal·lació immersiva pionera al país, que convida el públic espectador a viure una experiència artística, sensitiva i educativa. La Cúpula de la SOStenibilitat forma part del Projecte de Còdol OH! (Obrador de Consciència Ecosocial), i està dissenyada per promoure la IE. És a dir, la Intel·ligència Ecològica.

La instal·lació és una cúpula geodèsica de 10 metres de diàmetre i 5 metres d’altura, que ha estat construïda per un equip d’arquitectes experts en bioconstrucció, i que està equipada amb la més nova tecnologia de projecció fulldome360.

Ara, cúpula i llibre conflueixen en una proposta que fins al 30 d’abril es podrà experimentar al Refugi 1 del Port de Tarragona.

Es tracta de la proposta Gràcies, Mare Terra!, per a la qual el contingut del llibre d’Akiara s’ha transformat en una experiència immersiva i sensorial, que es projecta a l’interior de la cúpula. D’aquesta manera, la pregària indígena d’agraïment cobra una nova dimensió, amb la veu i els dibuixos que envolten l’espectador des de tots els angles. El resultat és que allò que va néixer com una pregària col·lectiva de les poblacions indígenes, acaba abraçant el públic d’una manera que aquest acaba sentint que també en forma part.

Aquesta és, precisament, un dels grans valors de la Cúpula de la SOStenibilitat, tal com ho explicava Maria Adzerias, codirectora de Còdol i responsable del projecte, el passat dissabte en la presentació de l’activitat: «Vam escollir una cúpula, que té forma de cercle, perquè és un espai que acull, on no hi ha racons ni primeres files. Volem que la nostra cúpula esdevingui una àgora on defugim les mirades individuals per viure una experiència comunitària». «És així», subratllava la Maria, «com podem aconseguir que les coses es transformin: trencant l’individualisme i fent xarxa».

Amb aquesta cúpula itinerant, Còdol Educació, que està a punt de celebrar els trenta anys d’existència, fa un pas més en el seu projecte d’experiències culturals. «Pensem que educació i cultura han d’anar de bracet, i fer-ho, sempre, des d’una visió transformadora», recordava dissabte el també fundador de Còdol Albert Morelló.

L’experiència Gràcies, Mare Terra! es farà al Refugi 1 del Port de Tarragona tots els dissabtes a les 18 h, i s’adreça al públic familiar i de totes les edats. A més d’aquesta, també s’ho ofereixen altres propostes, com SOH!M Terra, una experiència immersiva de moviment corpòria i sensorial pensat per a centres educatius i grups concertats; o La vida en JOH!C, una sessió dissenyada tant per a Educació secundària com per al públic en general, en què es treballa al voltant de les conseqüències de la crisi climàtica i els principis de la vida mitjançant la interacció amb cinc ginys artístics.

Per conèixer la resta de propostes relacionades amb la Cúpula de la SOStenibilitat, així com els horaris i els preus de cadascuna de les sessions que es faran al Port de Tarragona, es pot consultar la pàgina web de Còdol (https://codoleducacio.com).