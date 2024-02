La manifestació de pagesos d'aquest dimarts provocarà importants alteracions de trànsit a Tarragona

La convocatòria d'una manifestació per part del col·lectiu de pagesos del territori aquest dimarts, 27 de febrer, amb la participació prevista de prop d'un centenar de tractoristes, comportarà importants restriccions de trànsit en diferents zones de la ciutat.

La previsió inicial és que els manifestants arribin a quarts de nou del matí a la seu dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Tarragona, situats a l'av. dels Països Catalans. S'espera que els vehicles dels manifestants ocupin bona part de l'avinguda i, fins i tot, l'anomenada rotonda dels Conills.

Cal tenir present que la manifestació coincidirà de ple amb l'entrada dels nombrosos alumnes als respectius centres d’ensenyament situats a la Zona Educacional. La Guàrdia Urbana aconsella que, en la mesura del possible, s'eviti utilitzar el vehicle privat. Si els desplaçaments són indispensables, es recomana accedir a la zona per la N-240, direcció Lleida, des de la sortida de la zona Educacional (accés escola Estela / Pràctiques).

Es preveu que la circulació resti oberta al voltant de l'av. dels Països Catalans a partir de les 11.30 h, ja que els manifestants tenen a les 12 h un segon punt de concentració a la plaça Imperial Tàrraco. Per aquest motiu, la Guàrdia Urbana tallarà a partir de mig matí tots els accessos a l'esmentada plaça (Pere Martell, av. Andorra, av. Roma, av. Marquès de Montoliu, rbla. Nova, etc.). S'aconsella que els accessos a la ciutat siguin per l'autovia A7, per la T11 (pont de Santa Tecla) i la via Augusta.