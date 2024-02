Els pescadors s'uneixen a les reivindicacions dels pagesos amb una jornada de vaga

Els pescadors de les confraries de Tarragona, Torredembarra, Cambrils i les Cases d'Alcanar fan aquest dilluns una jornada de vaga en protesta per les dificultats que tenen per tirar endavant la seva activitat i s'han unit a les reivindicacions dels pagesos i ramaders.

Una seixantena de pescadors, alguns també vinguts de la Ràpita i l'Ametlla de Mar, s'han concentrat davant la confraria tarragonina per protestar per l'excés de burocràcia, distorsions en les normatives i les polítiques de la Unió Europea i el govern espanyol. «Darrere meu només queda una generació i s'haurà acabat tot el tema del peix fresc de casa nostra», ha afirmat Esteve Ortiz, president de la Confraria de Pescadors de Tarragona.

Ortiz ha llegit el manifest dels pescadors, en el qual han reivindicat el seu paper «bàsic per l'alimentació de qualitat i sostenible» i han carregat contra «l'ecologisme de butxaca de la Unió Europea» i dels països membres. «Que ens deixin treballar, que respectin el període de veda de tres mesos i prou d'imposar-nos més dies sense to ni so», ha remarcat Ortiz. També ha criticat la duresa de les sancions i la intenció de fer vedes més dures que provocaria «la ruïna de les famílies de pescadors». A la vegada, també ha criticat alguns postulats ecologistes: «no som delinqüents, deixeu de criminalitzar-nos amb el medi ambient quan som els brossaires de la mar perquè amb les xarxes recollim totes les deixalles».

Una altra de les reivindicacions, compartida amb els pagesos, és que s'exigeixin els mateixos controls de qualitat als productes importats de fora de la UE que als d'aquí. A més, també han demanat més vigilància a la cadena de valor peix, que surt de les confraries «etiquetat o precintat» però que «quan va als mercats o als restaurants ningú controla els etiquetatges o si els barregen» amb productes d'altres llocs.

Finalment, han sol·licitat una reducció de l'IVA per als productes del mar i que s'acabi amb «l'escàndol de prohibir als pescadors la captura controlada de tonyina vermella». De fet, ha assenyalat que «la sobrepoblació d'aquesta espècie posa en perill l'ecosistema del Mediterrani perquè devora el peix blau».

Situació crítica

Amb tot, Ortiz ha afirmat que en els últims deu anys a Tarragona s'han perdut el 50% de els basques de pesca. «La gent està cansada de tanta persecució i tanta desídia», ha dit. I això que, a diferència dels pagesos, «les confraries fan els papers» i ajuden en la burocràcia. Per tot plegat, no descarten noves mobilitzacions després de la jornada de vaga d'aquest dilluns. Això sí, a priori haurien d'anar unides amb les de pagesos i possiblement amb més confraries, tant de la demarcació de Tarragona com de la resta de la costa catalana. Aquest dilluns, una trentena de pescadors tarragonins ha anat fins a Madrid per donar suport i unir-se a la concentració convocada pels pagesos.