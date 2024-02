La tarragonina Misty, una de les concursants oficials del concurs Eufòria

Míriam, de nom artístic Misty, és una jove de 24 anys provinent de Els Pallaresos, que ha aconseguit ser un dels 16 participants del concurs musical Eufòria de TV3.

La maquilladora es defineix a ella mateixa, en el seu vídeo de presentació, com una «abanderada del friquisme», i expressa la passió que sent per tot allò relacionat amb Japó, els animes i els mangas. Encara més, està aprenent japonès.

La jove, com tots els aspirants, va iniciar les proves per entrar al concurs amb una audició a la plaça Catalunya de Barcelona, i, a continuació, va superar dues fases més fins a assolir el seu lloc en el programa.

Misty remarca que «vinc a portar a Eufòria el que mai s'ha vist», i a demostrar que «les persones 'raretes' també podem fer coses grandioses».

Així, la tarragonina, junt amb els altres 15 concursants, seran els encarregats d'estrenar la tercera edició del format el pròxim 1 de març, quan s'emetrà la primera gala.