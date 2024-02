Més de 300 expositors exhibeixen i promocionen «l'orgull friki» a la setena Starraco Unlimited a Tarragona

L'orgull friki s'exhibeix i es promociona a l'Starraco Unlimited a Tarragona, que durant tot el cap de setmana ha aplegat més de 300 expositors dedicats a les sèries i pel·lícules. Es tracta de creadors i empreses que veuen l'acte com una «oportunitat» per donar-se a conèixer davant un públic especialitzat i fidelitzat després de set edicions del certamen. El programa s'ha complementat amb tallers, xerrades sobre doblatge i exposicions amb material inèdit de sèries de culte com Los Aurones. La varietat d'activitats és un dels punts forts del certamen, segons ha afirmat el director Iván Carrasco. Coincidint amb el 40è aniversari de Màsters de l'Univers i Caçafantasmes, l'organització preveu superar els 9.000 visitants de l'any passat.

La passió per la fantasia i la ciència-ficció pren força a l'Starraco Unlimited, el certamen que any rere any reuneix als amants d'aquest gènere al Palau de Congressos de Tarragona. Sèries i pel·lícules com Jurassic Park, Star Wars o Star Trek no falten als estands i activitats organitzades amb motiu del certamen. Tot i això, cada edició se centra en una efemèride; enguany ha estat doble i ha coincidit amb el 40è aniversari de Màsters de l'Univers i Caçafantasmes. Així, s'ha pogut veure de prop material d'exposició d'aquesta sèrie, així com el cotxe de la pel·lícula.

Alhora, la proposta representa una oportunitat per als creadors, artistes i emprenedors d'aquest àmbit que busquen contactar amb un públic específic, el «friki». És el cas de l'arquitecte badaloní Samuel Campillo, qui fa un parell d'anys que ha engegat el projecte Cayn.art, dedicat principalment als 'blueprints' amb temàtica de Star Wars, Pokemón o de videojocs com Fortnite. «Que un esdeveniment així obri les portes a gent que acaba de començar representa una bona embranzida», ha asseverat a l'ACN.

Agrupacions com la valenciana Bounty Rangers, formada per una quarantena de Mandalorians, veuen la fira com un punt de trobada on compartir gustos i experiències. En la primera ocasió en què han participat a l'Starraco, el responsable del grup, David Pastor, ha posat en valor la mirada del públic sobre el seu 'cosplay'. «És gent que sap apreciar els 'gadgets' que portem, que no són comprats, sinó fets per nosaltres», ha afirmat.

Les noves tecnologies també tenen cabuda al certamen, com és el cas de la realitat virtual. L'empresa tarragonina Get Unreal repeteix l'experiència amb l'equip de l'Starraco Unlimited després de participar a l'Starraco Manga i en valora positivament la resposta per part del públic, majoritàriament jove però també adult. «L'afluència d'aquests dos dies ha estat molt bona, als nens els encanta i els pares, tot i que al principi no ho veuen clar, al final surten amb un somriure», ha apuntat el treballador de la companyia Miquel Pérez.

Públic fidel

Després de set edicions, el director del certamen, Iván Carrasco, ha assegurat que compten amb un públic variat però sobretot, fidelitzat. Pel que fa al perfil, Carrasco ha assenyalat que l'esdeveniment concentra visitants de proximitat però també d'altres de la resta de l'estat espanyol, així com d'internacionals provinents de països com França.

Al llarg de tot el cap de setmana, l'espai s'ha omplert de famílies amb membres que recorden amb nostàlgia sèries de la infància, mentre d'altres veuen amb delit personatges més actuals de l'escena audiovisual. Tot plegat, en un context en què «el frikisme està de moda», gràcies sobretot a la facilitat de consumir contingut a través de les plataformes digitals.