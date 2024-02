L'esplai la Grapadora denuncia el poc avenç de les negociacions amb l'Ajuntament per a poder mantenir el seu local

L'Esplai la Grapadora es va concentrar ahir a les 12 del migdia a la plaça de la Font amb el suport dels dos agrupaments d'escolta i guia Fent Camí i Alverna. Tots tres van denunciar «la situació que està vivint el lleure educatiu a Tarragona», i, més concretament, la Grapadora va recriminar el poc avenç de les negociacions amb l'Ajuntament per a mantenir el seu local.

Unes reivindicacions que venen de lluny

Segons un comunicat emès per la Grapadora el passat octubre, l'abril de 2023 van sortir a concurs públic només els locals que no estaven ocupats per associacions, però entre ells figurava l'esplai. «L'última reunió que vam mantenir amb l'Ajuntament va ser abans del concurs, on ens van explicar com seria i ens van oferir participar-hi, però sense la seguretat que ens poguéssim quedar al local», va explicar Ainhoa Mallafré, portaveu de l'esplai, en una entrevista a aquest diari.

Un total de 23 associacions es van adscriure al concurs, i la resolució final en va escollir quatre per compartir l'equipament, entre les quals no figurava l'esplai. Mallafré va explicar que «hem descobert que han entregat les claus a altres associacions», i va afegir que «estàvem i estem oberts a compartir l'espai amb altres entitats».