Els pescadors de Tarragona faran vaga aquest dilluns

Els pescadors de l’arrossegament faran vaga aquest dilluns, i no sortiran a la mar. A més, una representació del col·lectiu serrallenc, una trentena de pescadors, viatjarà amb autobús fins a Madrid, per assistir a la manifestació convocada pel sector agrari i prevista per les deu del matí.

El col·lectiu ha argumentat mitjançant un comunicat de premsa que «els pescadors viuen les mateixes problemàtiques que els pagesos i els ramaders i, per això, es volen sumar a les protestes dels últims dies». Entre aquestes dificultats, mencionen «l'excés de burocràcia, la falta de relleu generacional, l'estricta normativa i l'impacte de la inflació».

Des de la Confraria de Pescadors de Tarragona «volem deixar clar que farem tot el que estigui a les nostres mans per contribuir en la lluita a favor del sector primari i, sobretot, per garantir un futur digne pels nostres pescadors».

En el comunicat també s'informa que el president de la Confraria, Esteve Ortiz, atendrà els mitjans de comunicació, el mateix dilluns dia 26 de febrer, a les 11 h, a la pèrgola del Serrallo, per explicar els motius de la vaga.