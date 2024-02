Dolors Montserrat creu que «el PSOE es queda sense relat davant la corrupció»

La vicepresidenta del grup PPE al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, acompanyada de la portaveu del partit a l'Ajuntament de Tarragona, Maria Mercè Martorell, i del diputat per Tarragona, Pere Lluís Huguet.PP Tarragona

La vicepresidenta del grup PPE al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha afirmat aquest diumenge que «al PSOE es queden sense relat, i aviat sense Govern, perquè Espanya ja no s’empassarà més les seves vergonyes i mentides». Ha estat a l'acte de la Ruta per la Igualtat del Partit Popular a Tarragona, on l'exministra ha afirmat que «el PP és el dic de contenció de la deriva independentista de Pedro Sánchez i un PSOE que aspira a ser la simple crossa del nacionalisme allà on es presenti».

Acompanyada del diputat per Tarragona Pere Lluís Huguet, el president del PP a Tarragona, Mario García, el secretari general del PP a Tarragona, Rafa Luna, i el grup municipal del PP a l’Ajuntament de Tarragona encapçalat per Maria Mercè Martorell, Montserrat ha denunciat que el PSOE s'ha dedicat «a blanquejar l’independentisme i els ha convertit en exemplars socis progressistes. Han jugat a ser independentistes i l'independentisme els ha devorat, com ha passat a Galícia amb BNG i passarà amb Bildu al País Basc».

Montserrat ha estat clara: «Som l'única alternativa de bona gestió davant d'un socialisme que és marca blanca d'un independentisme que s'ha radicalitzat i amenaça amb tornar a donar un cop a la llei i la convivència», ha assegurat. La vicepresidenta del grup a Europa ha afirmat que «Sánchez no governa, Sánchez és a Moncloa. El Govern es teledirigeix des de Waterloo amb un comandament a distància en què un pròfug decideix quin canal posar, quan apujar el volum, quan posar pausa i quan accelerar».

En el seu torn, el diputat al congrés, Pere Lluís Huguet, s’ha referit a la Ruta per la Igualtat que està portant a terme el PP a tota Espanya perquè tots els ciutadans siguin iguals i s’ha preguntat per què uns polítics per ser polítics han de ser perdonats pels seus delictes. «Tots els ciutadans i ciutadanes som iguals davant la llei. En aquesta ruta demanem igualtat perquè tots els espanyols siguem iguals», ha expressat Huguet.

El PP ha defensat una fiscalitat atractiva per a les empreses perquè creuen ocupació i menys impostos per a les famílies. «Defensem el nostre camp i els sectors que viuen del mar, amb suport i menys burocràcia, escoltant-los i no anant contra ells amb mesures inassumibles mentre suporten la competència deslleial de tercers països», ha manifestat Montserrat.