Mémora està pendent de la llicència d’obres per construir el nou tanatori a Tarragona

El projecte de construcció del nou tanatori-crematori de l’empresa de serveis funeraris Mémora fa un pas endavant. Després de l’aprovació, el passat gener, de la llicència ambiental per part de la Generalitat, ara només queda que l’Ajuntament de Tarragona atorgui la llicència d’obres, fet que permetrà iniciar les actuacions per a la construcció el nou equipament.

El director de comunicació de Mémora, Fernando Sánchez, celebra l’avenç burocràtic del projecte, després que es tardés dos anys a aprovar la llicència ambiental, que es va presentar el 27 de desembre de 2021: «Des de la Generalitat ens han donat llum verda, i aquest era el darrer punt que necessitava l’Ajuntament per atorgar-nos la llicència. Esperem que ens la donin en setmanes», sentència.

Respecte als tràmits per a l’entrega de la llicència d’obres, Sánchez espera que «tot vagi el més fluid possible», i creu que «a partir d’ara, no hi ha res que pugui fer entrebancar el procés».

Un projecte de quatre anys

Mémora i la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, propietària de la parcel·la on es construirà el nou tanatori, van firmar i presentar conjuntament el projecte el 2020. L’equipament, ubicat dins el cementiri, tindrà 2.943 metres quadrats i una inversió de més de sis milions d’euros, a més d’un aparcament i dues alçades. Aquestes englobaran una zona de treball, cinc sales de vetlla, l’oratori i un vestíbul d’accés.

Ambdós ens van registrar la sol·licitud de llicència d’obres i activitat el desembre de 2021. Per tal d’obtenir aquest permís, van elaborar un Pla especial Urbanístic, requerit per l’administració local, per a la creació d’un vial d’accés al terreny on s’ubicarà el tanatori.

Aquesta actuació permet que la parcel·la es consideri solar, i l’equipament tingui un bon accés viari, que es farà a través del camí del Llorito. Un cop enllestit, l’Ajuntament va enviar el Pla a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) de la Generalitat.

L’equipament permetrà que els tarragonins puguin escollir entre dues empreses de serveis funeraris. Cal recordar que, a dia d’avui, l’única que ofereix el servei de tanatori-crematori a Tarragona és l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals (Emserfumt).