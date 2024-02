Tarragona i Reus reclamen la necessitat de disposar de piscines obertes a l'estiu

Els municipis que configuren l'Arc Metropolità, conjuntament amb Tarragona, Reus i Igualada, remarquen al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que necessiten poder obrir les piscines municipals per oferir refugis climàtics a la ciutadania.

En un comunicat, es mostren crítics amb els plantejaments del Govern per a combatre les altes temperatures en època de sequera, tot detallant que biblioteques i altres instal·lacions climatitzades de què disposen no són suficients per acollir el volum de ciutadans que acullen les seves localitats.

En el comunicat, els municipis es remeten a l'entrevista concedida dilluns a TV3, on va abordar, entre d'altres, l'obertura de les piscines públiques a l'estiu. «Recordem al conseller d'Acció Climàtica la necessitat d'utilitzar les piscines públiques com a refugi climàtic, ja que amb aquestes podem oferir un servei públic a la ciutadania en un context de canvi climàtic que provoca estius amb temperatures molt elevades», destaquen.

En aquest sentit, apunten que «les biblioteques i altres instal·lacions públiques climatitzades» que poden oferir a la ciutadania com a refugis climàtics durant l'estiu «no són suficients per acollir el nombre de persones» que conviuen barris de les ciutats. «Li tornem a demanar que reconsideri aquesta mesura i, amb caràcter general, permeti l'obertura de totes les piscines públiques com a refugis climàtics», apunten.