Tarragona homenatja el pilot tarragoní Carles Falcón

Tarragona retrà homenatge demà, dissabte 24 de febrer, al pilot tarragoní Carles Falcón que el passat 25 de gener va perdre la vida després d’haver patit un greu accident mentre competia en la segona etapa del ral·li Dakar. L’homenatge es durà a terme davant del Club Tennis Tarragona a les 15.15 h, minuts abans de l’inici de la cursa de 20 quilòmetres de l’Ultra Trail Tarragona organitzada pel mateix club amb la col·laboració de Tarragona Esports.

En el transcurs de l’acte es farà un minut de silenci i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, en nom de l'Ajuntament de Tarragona, lliurarà un diploma en reconeixement a la trajectòria de Carles Falcón a la família d'aquest esportista tarragoní. La família també rebrà un trofeu per part del director del Ral·li Dakar, David Castera. En l'homenatge també hi participaran el president del Club Tennis Tarragona, Lluís Salas, el director de l'Ultra Trail Tarragona, Dani Buyo, i diversos consellers i conselleres municipals.

Falcón era aficionat al trail running i precisament per aquest motiu, el club Tennis Tarragona ha fet que els dorsals de la cursa d’aquest dissabte, a banda de portar el número de cada participant, també llueixin el 135, el que lluïa l’esportista tarragoní en el Dakar. Mig miler de persones participaran en aquesta novena edició de l’Ultra Trail Tarragona que ofereix diferents distàncies per la modalitat adulta (10, 20, 40 i 60 quilòmetres) i dues més per a infantil i genuine (2, 4 i 6 quilòmetres). Els corredors i corredores sortiran de Tarragona i recorreran diversos municipis de la comarca del Tarragonès.