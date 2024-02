El Port Tarragona participa en la jornada sobre els corredors ferroportuaris

El Port de Tarragona ha participat aquest 22 de febrer a la jornada ‘Desenvolupament dels corredors ferroportuaris amb Madrid, hub logístic central ibèric’. La jornada, s'ha celebrat a la seu del Col·legi Oficial d’Enginyers a Madrid (COIIM) i està organitzada pel mitjà de comunicació ‘El Canal Marítim i Logístic’. La trobada pretén analitzar els corredors ferroportuaris amb la capital espanyola per tal d’estudiar la connectivitat ferroviària amb els principals hubs logístics nacionals e internacionals.

El Port ha aprofitat l’oportunitat per tal d’explicar la seva aposta per la intermodalitat amb l’objectiu d'optimitzar la cadena logística i poder oferir un millor servei als seus clients, tant des del punt de vista econòmic com en sostenibilitat mitjançant el moviment de mercaderies per ferrocarril. Enguany, s’executaria la segona fase de les obres de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo amb 25 milions d’euros d’inversió, l’aposta per donar un millor servei als clients unint la Mediterrania amb el centre de la península.

El Port de Tarragona augmenta any rere any el transport per ferrocarril. Segons les dades recopilades, el nombre total de trens entrats/sortits del Port de Tarragona durant 2023 ha estat de 1.955 amb un total d’ 1.102.579 tones declarades actualment.