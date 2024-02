Es troben més de 70 aus fringíl·lides i 12 galls mutilats en naus agrícoles de Constantí

El SEPRONA de la Guàrdia Civil a Tarragona, en actuació conjunta amb la Policia Local de Constantí va detectar un conjunt de tres naus agrícoles a la Partida de «La Rafola» (Constantí) en les quals s’estaven desenvolupant diferents activitats irregulars.

Durant l’actuació, van inspeccionar diverses naus sobre les quals hi havia sospites que al seu interior es podien estar realitzant activitats irregulars relacionades amb la reparació de vehicles sense autorització, cria de caderneres i activitats de fusteria.

Van comprovar que una de les naus era utilitzava com a magatzem per una empresa de residus, mentre que en una altra van trobar gàbies de cria d’aus fringíl·lides sense cap tipus d’autorització, en les quals hi havia més de 70 exemplars.

En una tercera nau es va detectar activitat de taller de fusteria, però a més van trobar gàbies en les quals tenien 12 exemplars de galls, que presentaven a simple vista, signes d’haver estat mutilats.

Davant dels fets, van requerir la documentació necessària per exercir les diferents activitats detectades, mancant totes elles de la documentació habilitant.

A la nau on es van trobar els galls, hi havia una persona que no va poder aportar certificat veterinari que justifiqués les mutilacions, pel que es va sol·licitar suport de veterinari col·legiat, que va certificar l’existència objectiva de mutilacions, com talls de les crestes, barbetes, esperons, arrancat de plomatge de les cuixes i part baixa de l’abdomen.

També es van intervenir complements vitamínics i vigoritzants per a aus, dels quals tampoc no disposaven de receptes ni registres veterinaris, així com xeringues, tisores per a les mutilacions i altres efectes per a «entrenament» i per a «baralles de galls» com esperons embuatats i metàl·lics.

De tots aquests indicis i del dictamen veterinari, va quedar evidenciat que suposadament les aus eren «preparades» per participar en «baralles de galls».

S’han instruït diligències policials per un suposat delicte de maltractament animal, que es van entregar al Jutjat d’Instrucció en funcions de Guàrdia dels de Tarragona i a la Fiscalia de Medi Ambient.

Tant el SEPRONA com la Policia Municipal de Constantí van estendre un total de 17 actes-denúncia per diferents infraccions administratives relatives a les activitats exercides irregularment de caràcter ambiental, sobre residus i sobre seguretat industrial.

Aquestes denúncies han estat remeses a les autoritats competents en cada cas, Ajuntament de Constantí, Agència de Residus de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball i al Departament d’Acció Climática, Alimentació i Agenda Rural.