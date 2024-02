L’Ajuntament de Tarragona rehabilitarà la façana del Palau Municipal després de Setmana Santa

Imatge de la bastida que es va instal·lar el 2022 per rehabilitar les cobertes i els balustres del Palau MunicipalCedida

L’Ajuntament de Tarragona rehabilitarà la façana del Palau Municipal i renovarà l’enllumenat ornamental de l’edifici consistorial durant els pròxims mesos. Serà després de Setmana Santa, que enguany se celebra del 24 al 31 de març, quan s’instal·larà la bastida per iniciar les obres de restauració. El termini d’execució dels treballs és de quatre mesos i, per tant, la es preveu que la intervenció estigui enllestida abans de les festes de Sant Magí.

«S’actuarà en dos punts al mateix temps —façana i il·luminació— per optimitzar al màxim les obres i acabar dins els terminis que ens hem marcat», afirma el conseller de Territori, Nacho García Latorre. La rehabilitació anirà a càrrec de l’empresa Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, empresa que actualment està duent a terme la renovació de les façanes nord, est i oest de la Torre del Pretori. De fet, la bastida que s’està utilitzant en l’element patrimonial serà la mateixa que es muntarà al Palau Municipal per intervenir la façana. Per aquest motiu, s’esperarà a finalitzar les obres al monument romà abans de començar les de l’edifici de la Plaça de la Font.

Els projectes de rehabilitació de la façana i de renovació de l’enllumenat, que van ser aprovats definitivament al gener, sumen un import total de 586.663,50 euros (IVA inclòs). Amb aquestes dues actuacions, l’Ajuntament donarà continuïtat a les tasques de rehabilitació de l’edifici consistorial que es van iniciar el 2022. Aquell any, es va restaurar la coberta, així com les balustrades i els elements escultòrics del Palau Municipal. En aquell cas, la inversió va ser de 504.962,62 euros (IVA inclòs).