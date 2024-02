El cotxe del Caçafantasmes, principal protagonista de l’Starraco Unlimited a Tarragona

Arriba la fira Starraco Unlimited els dies 24 i 25. Un esdeveniment dedicat a la ciència ficció i la fantasia. En aquesta setena edició, a més, se celebra el 40è aniversari de Màsters de l’Univers, amb la participació del dibuixant i dissenyador oficial de Mattel, Axel Giménez. Vingut directament des de Rosario, Argentina, serà el protagonista d’una de les xerrades on coneixerem les seves vivències com artista de Màsters de l’Univers.

Els 40 anys de la saga dels Caçafantasmes també són els protagonistes d’aquesta edició on, com a homenatge, trobareu una reproducció a mida real de l’Ecto 1 Afterlife, el vehicle dels Caçafantasmes. Podreu veure la gran quantitat d’actrius a les quals ha donat veu Núria Mediavilla i la seva xerrada sobre el món del doblatge de pel·lícules.

La fira està coorganitzada entre l’Associació Starraco Unlimited i EMDET SA i l’èxit es pot veure any rere any amb la gran quantitat de públic assistent, participació a tallers, xerrades, concurs de cosplay... Un esdeveniment on els usuaris viuen una experiència immersiva amb el món de la ciència ficció i la fantasia, convivint amb els seus personatges preferits d’Star Wars, Star Trek, Stargate, Màsters de l’Univers, Marvel. DC, etc. On trobaran exposicions, photocalls, botigues, artistes...

El treball dels organitzadors d’aquesta fira, portarà també al mes d’octubre la 3a edició del Tarraco Manga, una fira que va néixer amb un èxit aclaparador el passat 2022. A més, s’està treballant en una nova fira que pot veure la llum el novembre del 2024. Una feina i preparació en cada esdeveniment que aporten a la ciutat de Tarragona un allau de visitants durant el cap de setmana.

Tant la fira Starraco Unlimited com Tarraco Manga i el nou esdeveniment, tenen un rerefons solidari on promoure també el respecte i la tolerància entre tots els col·lectius. En aquesta edició hi trobarem les associacions benèfiques Apercamp, CCAR, San Flippo BCN, Si Jo Puc Tu També i AFANOC TGN; també hi participarà el Punt Lila.