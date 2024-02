Intensifiquen els treballs per combatre l'augment de la processionària a Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona, a través de la Brigada Municipal, està realitzant tractaments per a combatre la plaga de l’eruga processionària en el municipi. Els treballs que es realitzen són d’una banda el tractament fitosanitari així com l’extracció manual de les bosses detectades en zones verdes on abunden les pinedes, incloses les escoles de la ciutat.

La campanya es va començar a finals de tardor i s’allargarà fins a principis de primavera. Es tracta d’uns treballs necessaris per a evitar els efectes urticants d’aquesta espècie d’eruga, que sol aparéixer especialment entre els mesos de febrer i abril.

Segons ha explicat el conseller de Medi Ambient i Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, «donades les condicions climatològiques d’aquest principi d’any favorables per a la reproducció d'aquesta espècie, amb altes temperatures i manca de precipitacions, enguany s'han hagut d’intensificar els treballs».

La processionària és una eruga peluda amb pèls molt urticants, ja que produeixen una toxina anomenada Thaumatopina. Els seus efectes es produeixen en entrar en contacte amb l’eruga o acostar-se, ja que els seus pèls es desprenen quedant suspesos en l’aire, sent les principals víctimes infants i animals de companyia.