‘Aurora’, la revisió de l’Odissea de Jorge Acebo

Què passaria si Ulisses intentés tornar a casa seva després de la guerra i descobrís que ningú l’espera a Ítaca? I si la seva llar no fos res més que una il·lusió? Aquesta és la premissa d’Aurora, el segon llargmetratge del director tarragoní Jorge Acebo. El teaser trailer del projecte es va enregistrar el darrer cap de setmana a Tarragona i, ara, comença la feina de dos mesos de postproducció. Una vegada enllestit, s’utilitzarà per aconseguir el finançament per produir la pel·lícula.

«Aurora és una història sobre el desarrelament. Una història del que implica deixar enrere casa teva i la teva família i de personatges incapaços d’establir nous llaços», destacava Jorge Acebo, el director. El mite d’Ulisses a l’Odissea parla d’un aventurer errant, que navega amb el desig de tornar a la seva casa, Ítaca, després de la guerra. «I si no volgués tornar? I si ha canviat com a persona en el viatge i preferís quedar-se a l’illa de Circe? Amb aquesta idea començo a construir Aurora» destacava Acebo. A més, afegia que «l’Odissea és una història que parla més del que l’aventura relata. És una història sobre els problemes de l’ésser humà. No és una pel·lícula de l’Odissea, sinó que he canalitzat aquestes idees i extreure-les del mite per fer a la meva història». D’aquesta manera, Aurora aposta per crear la història de Gonzalo, un mariner errant que coneix a l’Ariadna, una dona en una ciutat desconeguda i intenta aixecar una família. Una tasca de la qual són capaços d’ocupar-se tots dos en un món àrid en el qual la comunitat i la vida no està encarada a les relacions, sinó a la soledat. En aquest fil, Gonzalo Cunill pren el paper de protagonista de la mà d’una actriu coneguda, guanyadora d’un premi Goya –de la qual el cineasta no pot revelar el nom–.

Aquest és el segon llargmetratge d’Acebo. El primer va ser Occidente, pel·lícula estrenada el 2021 i que es pot veure a Filmin. Acebo la descriu com «un film radical i reflexiu. Va ser una aposta per trencar el marc convencional del cinema actual». Aurora, en canvi, la descriu com «un projecte més ortodox i clàssic que parla de la tragèdia humana del desarrelament i la pèrdua dels llaços socials».

Tarragona com a escenari

El barri de Bonavista, la platja dels Capellans i el Port han sigut els escenaris Tarragona escollits per al llargmetratge. Acebo assenyalava que «Tarragona té des d’entorns industrials i portuaris a escenaris històrics, a més d’espais naturals de muntanya i platges. És una perla que té molts escenaris valuosos estèticament. A més, el fet de ser d’aquí em dona l’experiència i el coneixement per trobar els enquadraments idíl·lics».

A més, el director tarragoní també va voler agrair «el suport de la Diputació de Tarragona, el Port de Tarragona i l’empresa Renave de remolcadors que ens van facilitar el rodatge durant aquests tres dies a terra i a alta mar». També va voler agrair a l’Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Film Office, «la gent no coneix la feina de la Txell Roig, que s’encarrega d’acollir rodatges i permisos i que ens ha ajudat molt».

Acebo espera tornar a Tarragona per rodar les escenes del llargmetratge, però primer té la tasca de buscar finançament: «El teaser l’he enfocat d’una manera poc convencional al picat d’imatges impactant habitual. He volgut ser fidel a la naturalesa íntima del projecte. Una vegada acabat, amb l’ajuda del meu equip, vendrem el projecte a festivals perquè pugui ser una realitat el 2025».