Les llars d'infants municipals de Tarragona aposten per l'educació inclusiva

Les nou llars d’infants municipals compten durant aquest any amb una desena d’auxiliars de suport educatiu, és a dir, vetlladors i vetlladores que reforçaran el suport i l’ajuda necessària als infants amb necessitats educatives especials. Aquesta incorporació ha estat possible gràcies al programa de Formació Professional Ocupacional Dual liderat per Tarragona Impulsa i que combina l'experiència professional amb la formació mitjançant un contracte de formació en alternança (40% formació - 60% feina).

La consellera de Promoció Econòmica, Montse Adan, i el conseller d’Educació, Berni Álvarez, han visitat avui el personal vetllador que s’ha incorporat a una de les nous llars d’infants municipals, la del Cèsar August. «Els vetlladors i vetlladores representen un perfil molt important en els centres escolars, ja que donen suport i reforcen tots aquells recursos per garantir les oportunitats educatives a tothom, independentment de les capacitats i la condició social o cultural de cada persona», ha subratllat Álvarez. El conseller ha remarcat la importància d’aquest programa de Tarragona Impulsa que, «per una banda, ofereix formació i inserció a persones en situació d’atur i per l’altra, reforça totes les accions que s’estan duent a terme des de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona emmarcades en l’aposta per una educació inclusiva».

«A Tarragona Impulsa apostem per adaptar la formació a les necessitats actuals, per això incorporem enguany el suport a l’educació a l’oferta de la FPO Dual, ja que havíem detectat una alta demanda d’aquest perfil als centres escolars, i els treballs forestals a la Casa d’Oficis, que en un context de crisi climàtica i sequera també és un perfil molt demandat» ha explicat la consellera de Promoció Econòmica, Montse Adan. «Estem molt contents també perquè la FPO Dual ha assolit enguany rècord d’alumnat i perquè per primer cop forma, a més de joves, persones en situació de vulnerabilitat» ha afegit.

Aposta per l’educació inclusiva

Altres dels recursos de les llars d’infants municipals emmarcades en aquesta aposta per l’educació inclusiva són l’Equip Psicopedagògic Municipal (EPM) i l’aula multisensorial. L’EPM està format per psicòlogues, logopeda, fisioterapeuta i una mestra d’educació especial; i es configura com una peça més de la funció educativa de les llars d’infants municipals amb l’objectiu principal de facilitar el desenvolupament integral dels nens i nenes, donar suport al personal docent i assessorar les famílies dels infants usuaris de les llars.

Des del passat mes de setembre, quan es va iniciar el curs a les llars d’infants municipals, l’EPM ha atès a més de 170 infants amb necessitats específiques de suport educatiu, intervenint en aspectes com el diagnòstic, la derivació a altres serveis especialitzats i el seu seguiment, així com en el treball terapèutic directe amb infants i famílies.

Formació Professional Ocupacional Dual de Tarragona Impulsa

La incorporació de personal vetllador a les llars d’infants municipals s’emmarca en el programa de Formació Professional Ocupacional Dual liderat per Tarragona Impulsa, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Aquest programa, que intervé en diferents sectors econòmics i àmbits professionals, arriba enguany a la seva la tercera edició. L'any 2024, un total de 41 persones han començat aquest programa que, a banda de l’especialitat de vetllador/a, també ofereix la de soldadura i activitats físiques i esportives.