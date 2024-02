El Festival SCAN Tarragona clausura la seva 10a edició amb més de 13.000 participants

Aquest cap de setmana, el Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona ha clausurat la seva desena edició després de realitzar més de 130 dies d’exposicions, tallers, conferències i activitats, per on han passat més de 13.000 persones.

El director del festival, Jesús Vilamajó, ha manifestat la seva satisfacció amb el desenvolupament del certamen, destacant la seva missió de «promoure l'equilibri entre la creativitat, la participació ciutadana i la reflexió sobre la fotografia com a art». Vilamajó també ha posat l'accent en «la implicació de les principals institucions culturals de la ciutat, des de museus fins a Centres Cívics i espais de la ciutat, consolidant el festival com un dels més influents del territori».

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha volgut posar de manifest «la bona feina duta a terme per tot l’equip d’SCAN» i la implicació destacada de la resta d’administracions, dels patrocinadors i sobretot del «públic fidel, que any rere any repeteix i amplifica els seus coneixement i la seva sensibilitat en el món de la fotografia».

Cal afegir que les exposicions han atret bona part del públic, que també ha participat activament en els tallers i altres activitats proposades. Com a novetat d'aquest any, s'ha inaugurat la Primera Residència de Creació i Investigació al Centre d'Imatges de Tarragona/L'Arxiu, amb l'objectiu de fomentar la recerca en el patrimoni arxivístic. També l'estrena del pòdcast ÒCUL, comissariat per Alexandra Laudo i amb el suport de BBVA, ha obtingut molt bona acollida. Actualment, ja es poden escoltar els cinc capítols amb veus múltiples expertes en la imatge i la fotografia oferint un estímul de creativitat, debat i reflexió crítica al voltant del fet fotogràfic.

Per cloure la celebració dels deu anys, també s'ha presentat la publicació BLOC al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, de la mà del col·lectiu tarragoní Photo Km0, amb la intenció d'explorar la perspectiva subjectiva dels fotògrafs sobre la història local.

L'organització del festival ja està treballant en la propera edició que se celebrarà el proper mes d’octubre d’aquest any.