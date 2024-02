El comitè del servei de neteja de Tarragona creu que la nova adjudicació farà perillar llocs de treball

L’empresa Paprec GBI va guanyar el concurs públic per a l’adjudicació del nou contracte de la brossa.ACN

El comitè d’empresa del servei de la neteja de Tarragona està en «desacord» amb alguns dels criteris utilitzats per escollir l’empresa adjudicatària del nou contracte de la brossa. Així ho expressen en un comunicat UGT i USOC, els dos sindicats que componen l’òrgan representatiu dels treballadors, que després d’analitzar l’informe de valoració de les ofertes emès per l’Ajuntament, han identificat «aspectes inacceptables».

Concretament, critiquen que el consistori hagi valorat positivament que l’empresa guanyadora del concurs públic —GBI Paprec— subcontracti treballadors externs per fer els treballs de manteniment de la flota de vehicles. Així, el comitè denuncia que l’Ajuntament ha avaluat negativament les propostes que suggereixen que aquestes tasques les realitzi el personal intern, que passaran a fer «neteja de vehicles i instal·lacions».

El president del comitè, Luis Blanco, creu que l’externalització del manteniment de la flota farà perillar el lloc de feina de les vuit persones que actualment integren el servei de taller, les quals veuran reduïda la seva càrrega de treball. Blanco tem que pugui ser una estratègia per «amortitzar llocs de treball i que desapareguin».

Tant UGT com USOC, denuncien que «és una clara vulneració dels drets» d’aquests treballadors perquè «se’ls priva de l’oportunitat d’exercir les seves funcions especialitzades de manteniment i reparacions». Per aquest motiu, el comitè d’empresa reclama que es revisin les valoracions fetes per a l’adjudicació del contracte i es respectin els drets de subrogació: «Ens és igual qui guanyi el contracte, però volem salvar els llocs de treball dels companys de taller».