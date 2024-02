Centro Fuji Tarragona culmina la seva transformació en Wonder Photo Shop Fujifilm

La popular botiga Centro Fuji Tarragona, que des dels anys 90 ofereix a la ciutat tota la qualitat i experiència de Fujifilm en l’àmbit de la fotografia, continua mirant al futur amb la voluntat de continuar sent un referent al sector.

Fruit d’aquest propòsit, el comerç ha dut a terme una profunda renovació del seu espai que ha donat com a resultat la transformació en Wonder Photo Shop Fujifilm, un nou concepte de botiga que transcendeix més enllà del mer servei d’impressió fotogràfica, per convertir-se en epicentre i especialista de tot el relatiu a la imatge impresa.

Amb motiu d’aquesta transformació, Centro Fuji Tarragona ha rebut recentment la visita del Director General i del Director d’Imaging de Fujifilm España, Pedro Mesquita i Eduardo López, respectivament, els qui van poder comprovar de primera mà l’evolució que ha experimentat aquest cèntric espai dedicat a la fotografia.

Las Wonder Photo Shop són centres creatius de fotografia, on el client viu una experiència única i personal. Els clients poden adquirir càmeres Instax, personalitzar els seus records fotogràfics i accedir als tallers de scrapbooking o crear el seu propi objecte fotogràfic sobre cristall, canvas, o metall. És el nou concepte de botiga experiencial que va nàixer el 2015 amb la seva primera obertura a Barcelona, que s’ha estès per tot Espanya i Europa i que, ara, arriba a Tarragona de la mà de Centro Fuji Tarragona.

Per descomptat, la botiga tarragonina continuarà sent la botiga de referència en tot el relatiu a la impressió fotogràfica, pel que continuarà oferint tot el seu catàleg de serveis i productes habituals, des de la impressió de tota mena de còpies fotogràfiques i àlbums, als accessoris fotogràfics, marcs, ampliacions fotogràfiques i impressió sobre tota mena de suports i materials, personalització de regals, impressió digital, etc.

Des de la seva inauguració als anys 90, Centro Fuji Tarragona ha estat sempre a l’avantguarda dels últims avenços tecnològics associats tant a la fotografia com a la impressió fotogràfica, així com adaptant la seva cartera de productes a la venda per Internet, mitjançant la reconversió i modernització de les seves instal·lacions al carrer Rovira i Virgili 19, així com amb el seu desplegament en la venda digital a través de la pàgina web https://www.centrofujitarragona.com/