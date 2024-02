La URV rep el Premi a l’excel·lència innovadora en internacionalització

L’Associació d’Administradors d’Educació Internacional ha guardonat la Universitat Rovira i Virgili amb el Premi a l’excel·lència innovadora en internacionalització. Marina Casals, cap del Centre Internacional de la URV va recollir el guardó aquest dilluns en un acte celebrat a Washington. És la segona vegada en la història del premi que el guanya una universitat no anglosaxona, després que també l’hagi rebut una universitat de Sudàfrica.

La URV ha implementat una metodologia de formació perquè el Personal Tècnic de Gestió, Administració i Serveis tingui les eines per entendre i contribuir a la internacionalització de la institució i obrir-la al món. Actualment, la URV és referent en la formació de formadors per a la internacionalització de les institucions d’educació superior. Fins ara, s’han format 130 membres i hi ha 194 formadors al món gràcies als onze cursos de formació en diversos països europeus.