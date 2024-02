Tarragona arrenca demà el Festivalet Blau

Tarragona entrena demà nou esdeveniment literari: el Festivalet Blau. Durant 20 dies, el llibre infantil i juvenil de creació i impressió local pren el protagonisme de l’agenda cultural amb una quinzena d’actes de la mà de l’editorial tarragonina ‘Piscina, un petit oceà’.

La iniciativa compta amb el suport de la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i la col·laboració d’una dotzena d’organismes, institucions i d’entitat culturals més de la ciutat.

El festivalet començarà aquest dijous 22 de febrer a la tarda amb una activitat que ja ha hagut de penjar el cartell d’aforament complet. Una trobada a la llibreria El Soterrani per conèixer alguns dels il·lustradors de la ciutat que dibuixen sobre la festa major tarragonina: Edu Polo, anduluplandu, Armand i Octavius.

Divendres 23, a les 18 h al Centre Cultural Antic Ajuntament, s’inaugura l'exposició Una imatge, un relat, on 19 membres de l’Associació d’Il·lustradors de Tarragona cedeixen dibuixos al grup de joves alumnes de l’Escola de Lletres per a crear un relat literari.

Ja la setmana que ve, el mateix Centre Cultural Antic Ajuntament, prenent el llibre com a company de viatge, proposarà un recorregut lúdic i familiar amb diferents activitats per a propiciar el consum responsable de l’aigua, a càrrec d’Agus Farré i la col·laboració d’EMATSA.

La Biblioteca Pública així com els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat també oferiran al llarg de tota la setmana pròxima diferents propostes adreçades tant a adults com a públic infantil com ara el club de lectura amb les il·lustradores Mar Cerdà i Yvonne Fuster; la trobada i taula rodona amb autors i autores de literatura infantil per comentar amb ells els objectius de la seva tasca i dels processos de creació; o la trobada amb autors de literatura infantil del Camp de Tarragona i l’acompanyament musical d’Ombracle.

El festivalet Blau s’allargarà fins al pròxim 12 de març. Tot i que moltes de les seves activitats ja tenen l’aforament exhaurit, encara hi ha inscripcions obertes per a moltes altres mitjançant formulari al perfil d’instagram @festivaletblau o solicitant-ho al correu electrònic festivaletblau@gmail.com.

El nou festival també neix amb la voluntat de dinamitzar llibreries i actius de la Literatura Infantil i Juvenil de Tarragona, visualitzar la creació local, mobilitzar lectors, crear llocs de trobada, sumar i crear nous públics, col·laborar d’una manera activa a crear hàbits lectors, promocionar les llibreries i el llibre local (per extensió impremtes, dissenyadors, il·lustradores, autores, correctors...), i promocionar i mostrar el panorama de la Literatura Infantil i Juvenil del territori.