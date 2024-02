El projecte d’urbanització de les Parcel·les Iborra de Tarragona supera els 4 MEUR d’inversió

Els propietaris de les Parcel·les Iborra pagaran més de 4 milions d’euros per les obres d’urbanització d’aquest sector. Tot i que en un principi es va parlar d’uns 3 milions, els constants endarreriments en l’aprovació i execució del projecte han obligat a recalcular el pressupost, ja que s’han incrementat els costos. Aquesta actuació, llargament reivindicada pels veïns de la zona, ajudarà a millorar la qualitat de vida de la trentena de nuclis familiars que hi viuen. També permetrà construir-hi 136 nous habitatges.

El passat 26 de gener, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del Pla d’Actuació 102, que comprèn l’àmbit de Parcel·les Iborra. Ara, cal notificar l’acord a totes les persones interessades i resoldre els recursos que s’interposin. «Anirem tan ràpidament com la llei i els terminis ens ho permetin», afirma el conseller de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García, qui apunta que el projecte de reparcel·lació no esdevindrà ferm en via administrativa abans del maig.

Quan sigui així, es procedirà a adoptar l’acord d’imposició de quotes d’urbanització, que permetrà al consistori disposar del finançament per dur a terme els treballs previstos a les Parcel·les Iborra. Els propietaris assumiran els 4.189.457,63 euros (sense IVA) que costaran les obres d’urbanització. Aquestes s’hauran de licitar conjuntament amb altres dues actuacions fora de l’àmbit del PA 102: la reforma de l’entorn de l’ermita de la Salut i el desenvolupament del sector PMU-13b. L’Ajuntament costejarà ambdues actuacions amb dues partides que ja estan contemplades al pressupost del 2024 i que sumen més de 530.000 euros.

Pendents de formalitzar

Des del consistori apunten que, si el crèdit amb el que estan finançades aquestes partides es poden formalitzar abans de l’estiu, es podrien enviar els projectes a contractació al mes següent per a la seva licitació. Tenint en compte que el procés d’adjudicació podria trigar entre quatre i cinc mesos, la previsió és que les obres es puguin adjudicar abans d’acabar el 2024.

En cas que es retardi la formalització del préstec, es podria endarrerir fins al 2024, tot i que l’Ajuntament miraria de tramitar un «canvi d’agent finançador» per costejar els treballs amb crèdit formalitzat d’altres projectes. «Farem tot el possible perquè l’adjudicació sigui abans de finals d’any», diu García. Els veïns de les Parcel·les Iborra també esperen que no es produeixin més retards com el que van patir el 2020 quan es va paralitzar temporalment el projecte amb l’anul·lació del POUM de 2013.