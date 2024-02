Port Tarragona ha acollit a més de 1.500 treballadors per fer tasques per béns de la comunitat

L'Autoritat Portuària de Tarragona col·labora des de l’any 2006 amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través dels Serveis Territorials de Tarragona i Reus, donant feina a persones que fan treballs en benefici de la comunitat (TBC). Aquesta iniciativa té per objecte que la persona sentenciada compleixi les hores de condemna establertes, mitjançant la seva participació en tasques laborals de caràcter social. Des del moment en què es va iniciar aquesta col·laboració ja han passat un total de 1.582 treballadors per bé de la comunitat. El Port de Tarragona ha rebut dos reconeixements per ser la institució que acull a més TBCs.

L'Autoritat Portuària de Tarragona col·labora des de fa 18 anys amb el departament de Justícia de Tarragona i Reus donant feina a persones que fan treballs en benefici de la comunitat. L'APT acull a persones amb conflictes judicials del territori de Vila-Seca, Reus, Salou i Tarragona. Actualment, s'ha proposat ampliar la integració de TBCs amb treballadors provinents de Constantí. El procés d’incorporació dels treballadors compte amb el corresponent trasllat des de Reus, Salou i Vila-seca fins a l’entitat portuària a càrrec de l’APT.

L’any 2006 es va crear aquest taller i, des d’aleshores, s’han incorporat un total de 1.582 TBCs destinats a complir la seva condemna. Els barems han variat amb els anys. El nombre de treballadors en benefici de la comunitat ha augmentat significativament des dels seus inicis, ja que l'any 2006 es van acollir un total de 23 treballadors, mentre que entre el 2020 i el 2022 el Port de Tarragona va rebre a un total de 365 penats, una mitjana de més de 120 treballadors per any.

Tasques de neteja i manteniment

La tasca social que s’atribueix a cada intern se selecciona en funció del seu perfil. D’aquesta manera, la resolució del programa acostuma a ser més favorable. En aquest sentit, els penats s'encarreguen d’una pluralitat de tasques que faciliten la realització de les diferents activitats que es duen a terme als molls del Port. Generalment, fan tasques de neteja i manteniment del recinte portuari, del Moll de Costa, de la Confraria de Pescadors i de la Policia Portuària.

Treballs en Benefici de la Comunitat

L’APT treballa per afavorir la inclusió laboral. En aquest sentit, la iniciativa té per objecte que el penat compleixi les hores de condemna establertes, mitjançant la seva participació en tasques laborals de caràcter social.

Perquè sigui efectiva la imposició de la pena es requereix el consentiment exprés del penat, atès que el conveni es fa efectiu en el moment en què les tres parts donen el seu consentiment: el departament de Justícia, l’Autoritat Portuària de Tarragona i el condemnat.

La durada del conveni s’estableix en funció de la magnitud del delicte, no obstant això, en cas que el treball del penat hagi estat favorable, el Port de Tarragona ofereix la possibilitat d’incorporar el treballador amb un contracte remunerat. D’altra banda, hi ha un control diari dels expedients de cada treballador i quan és oportú es contacta amb els Judicis d'incompliments per tal d’adoptar les mesures corresponents.

En afegit, el coordinador del manteniment de la Direcció d’Infraestructures i Conservació de l’APT, Pablo Pedro González Abad, explica que «el port té dos reconeixements per ser la institució que acull a més TBCs de Catalunya».