Ematsa és reconeguda pel seu assoliment de transparència i digitalització

L’estudi Transparència i digitalització en els serveis d'aigua: realitat o encara un somni?, elaborat pel departament d’economia de la Universitat de Granada s’ha publicat a MDPI, editorial de revistes científiques d’accés obert. El document analitza el grau de transparència i digitalització de 59 empreses responsables del subministrament d'aigua, que pertanyen a les 100 ciutats més poblades d'Espanya. Ematsa se situa en els primers llocs en ambdós indicadors.

En transparència, la companyia d’aigües rep el 68% d’assoliment i se situa en el cinquè lloc, la mitjana global és d’un 39%. L’article analitza el grau de compliment de les empreses de la Llei 19/2013, del 9 de desembre sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern i ho fa a través de l’índex establert per l’organisme Transparència Internacional.

En l’àmbit de la digitalització, Ematsa rep un 75% d’assoliment i es troba en el segon lloc, el primer lloc amb un 88% l’ocupa Aigües de Barcelona i la mitjana de totes les operadores analitzades es troba en el 48%. Per establir aquesta puntuació es prenen com a referència els indicadors que el Ministeri per a la transició ecològica ha fixat en les línies d'acció dels Projectes Estratègics per a la Recuperació Econòmica i Transformació (PERTE).

El president d’Ematsa, Rubén Viñuales, ha destacat que «les dades assolides en aquest estudi demostren que Ematsa és una empresa compromesa amb el servei i amb la ciutadania». I ha afegit que «avançar en la implantació d’aquests dos àmbits és garantia de qualitat i permet disposar d’un servei públic eficient». La digitalització suposa el monitoratge i el processament de dades del cicle urbà de l’aigua per millorar la capacitat d’actuar de manera preventiva i predictiva i, al mateix temps, contribueix a la transparència dotant d’informació en temps real de l’estat del servei i facilitant la presa de decisions en la gestió de l’aigua.