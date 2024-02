Els joves, enganxats a les begudes energètiques

L’Anna Batet és infermera de quiròfan a l’Hospital Sant Joan de Reus i també és membre del Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA). L’any passat va realitzar un estudi en què analitzava el consum de begudes energètiques entre els adolescents i com les polítiques educatives poden ajudar a disminuir-lo. Explica que el seu interès per aquesta qüestió de ve de lluny, «quan de petita, fent esport, i també després a l’escola, vaig veure que hi havia molts joves que consumien aquest producte. És una cosa que em va impactar i em va cridar l’atenció».

Les dades, afirma l’Anna, coincideixen amb el que ella intuïa: el Ministeri de Sanitat fa anualment una enquesta sobre el consum de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya (Enquesta ESTUDES). En aquesta enquesta es pregunta sobre el consum de begudes energètiques i els resultats més recents indiquen que 4 de cada 10 estudiants han pres begudes d’aquest tipus en els últims 30 dies. La prevalença és més gran en els nois (50,7%) que en les noies (39,0%), i s’observa també que el consum més gran en les noies es produeix als 15 anys i en els nois als 17 anys.

Veient, doncs, «que hi ha un consum descontrolat, que no està regulat i, per tant, està a l’abast de tothom», la infermera del CODITA va arribar a la conclusió que cal treballar per aturar aquesta tendència. I, en aquest sentit, destaca el paper que poden tenir els professionals de la infermeria, sobretot en l’àmbit de la intervenció educativa: «caldria establir uns protocols per educar als adolescents i a les seves famílies, i que les infermeres fóssim presents en el procés de desenvolupament de les polítiques escolars relacionades amb la venda de begudes energètiques».

Batet subratlla que «aquestes begudes no tenen cap benefici per a l’organisme, i l’únic que provoquen és un augment del risc de patir conseqüències greus. Sabem que la cafeïna augmenta el nivell d’alerta i el de locomoció i, per tant, un dels principals efectes adversos és l’afectació cardiovascular i respiratòria, com les taquicàrdies, i també problemes neurològics. Una altra simptomatologia adversa en persones acostumades a prendre cafeïna diàriament és l’aparició d’ansietat, irritabilitat i somnolència quan es produeix una retirada sobtada».

Les begudes energètiques, recorda, contenen 320 mg/l de cafeïna. O, cosa que és el mateix, equivalen a dues tasses de cafè exprés, a quatre llaunes de cola o a quatre tasses de cafè filtrat. A tot això, remarca l’Anna, «cal afegir el fet que, últimament, el seu consum va molt lligat amb l’alcohol, fet que en pot agreujar els problemes». I, a més de la cafeïna, «aquestes begudes també porten altres components que, consumits en excés, són perjudicials, com el ginseng, la taurina, la guaranà, els carbohidrats i el sucre».