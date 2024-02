Tenir més informació no evita que els adolescents tarragonins consumeixin menys alcohol i drogues

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) constata que tenir més informació sobre les drogues o l'alcohol no evita que els adolescents tarragonins consumeixin menys o tinguin menys comportaments addictes. Si la informació és de «qualitat», sí que es protegeix els joves de «consums de risc i perillosos».

El grup de recerca Social and Business Research Lab de la URV ha fet una enquesta amb més de 1.300 nois i noies de la ciutat de Tarragona de 15, 16 i 17 anys. Els resultats apunten que les noies indaguen més que els nois, però mostren més dubtes. També entre les dones adolescents es detecten consums més alts de substàncies com el tabac, o el consum habitual de dues o més substàncies.

Els adolescents enquestats que s'informen per les anomenades fonts no supervisades - internet, amics i germans-, tenen consums més elevats, tot i que no sempre de risc. Els que s'informen per fonts supervisades - el centre educatiu, els pares i els mitjans de comunicació públics i de masses -, no tenen consums menors, però la informació «té un efecte protector davant els consums més perillosos». Els joves enquestats asseguren que les seves fonts són «una barreja de supervisades i no supervisades». Tres quartes parts s'informen tant a internet, com a l'escola o amb els pares i mares.

Més tabac i cànnabis entre les noies

Més noies que nois fumen tabac (un 32% i un 21%, respectivament). Un 16% de noies i un 12% de nois han provat el cànnabis i un 37% de noies i un 26% de nois consumeixen dues o més substàncies habitualment. Els experts creuen que el fet que els percentatges de noies siguin superiors es deu a la incorporació «d'actituds tradicionalment considerades 'masculines' entre les que busquen remarcar el seu empoderament».

La majoria beu alcohol

Pel que fa a l'alcohol, les dades de consum probatori entre els adolescents de Tarragona és similar. Un 68% de nois i noies n'han consumit alguna vegada, i un 40% ho ha fet durant l'últim mes. Un 23% dels i les adolescents han practicat alguna vegada el 'binge drinking', o beure el màxim d'alcohol en poc temps, i un 18% s'han emborratxat els últims trenta dies. El 39% dels adolescents consumeix alcohol a casa de les amistats i un 26% a la seva. El 38% ho fa en espais exteriors i un 34% en locals d'oci.

Poca percepció del risc

El 16% dels adolescents enquestat considera un risc menor fumar un paquet de tabac diari i el 28% considera un risc menor consumir entre una i cinc cigarretes cada dia. El 32% tampoc considera de risc consumir cinc o sis canyes a la setmana i el 42%, beure una o dues copes o canyes al dia. Segons l'enquesta, les noies tenen més control parental, tenen més baixa l'autoestima i presenten més algun tipus de malestar emocional.

Addició a les xarxes i els videojocs

L'estudi també s'ha fixat en l'addicció a internet i els videojocs. El 33% de les noies fa un ús compulsiu d'internet, enfront del 25% dels nois. En canvi, el 94% dels nois ha jugat a videojocs l'últim any, mentre que el percentatge de noies és del 64%. Ells també gasten més diners que elles en videojocs. Un 27% dels nois fa, com a mínim, una despesa anual de 50 euros. Només un 7% de noies es gasta aquesta quantitat.