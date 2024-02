L’Ajuntament de Tarragona obre una enquesta d’hàbits de mobilitat

Amb l’objectiu de recollir els hàbits de mobilitat i l’opinió ciutadana al voltant d’aquest aspecte al nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Tarragona, l’Ajuntament ha obert aquesta setmana un procés participatiu. La ciutadania pot contestar l’enquesta fins al 10 de març entrant a la web de participació de l’Ajuntament, https://participa.tarragona.cat.

Entre els aspectes que vol recollir l’enquesta figuren les formes de desplaçament habituals, el grau de satisfacció amb les diferents modalitats de transport, les zones on els usuaris troben dificultats per aparcar o l’opinió sobre quines mesures haurien de ser prioritàries per millorar la mobilitat.

Els resultats de l’enquesta seran recollits i tinguts en compte al nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que ha d’estar aprovat inicialment a l’estiu de 2024 i que ha de recollir la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que s’implantarà a la ciutat a partir de l’1 de gener de 2025.

Reunió del Consell Municipal de la Mobilitat aquest dimarts

Aquesta tarda l’òrgan consultiu de l’Ajuntament en temes de mobilitat i transport, el Consell Municipal de la Mobilitat, es reunirà a l’IMET on serà informat pels serveis tècnics municipals del projecte de ZBE. El passat mes de desembre, el consell ja es va reunir per conèixer les novetats del futur PMUS de Tarragona.

El Consell Municipal de la Mobilitat està integrat per associacions i entitats de la ciutat clau per al desenvolupament de la política de mobilitat del consistori tarragoní, a més de personal tècnic de l’Ajuntament i representants dels grups polítics municipals.