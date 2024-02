'ImPonent' arriba a Torreforta amb la voluntat de donar a conèixer els equipaments i entitats

Aquest matí s’ha presentat el nou projecte ImPonent. Es tracta d’unes jornades de portes obertes que es duran a terme els dies 5, 6 i 7 de març a Torreforta. Aquesta nova proposta, sorgida arran d’un procés participatiu del 2023, «vol fomentar el coneixement del que es fa al barri, partint del centre cívic i la biblioteca, però alhora fent-se extensiu a totes les entitats, agents culturals i veïns i veïnes interessats» tal i com ha comentat la consellera de Centres Cívics, Cecilia Mangini.

El Centre Cívic de Torreforta i la Biblioteca municipal Pepita Ferrer s’han posat a treballar intensament els darrers mesos per presentar una proposta molt engrescadora: «volem obrir les portes a tothom del barri i de la ciutat, que vulgui conèixer millor les nostres instal·lacions, equipaments i serveis» ha destacat Mangini, aquest serà el primer dia, el dimarts 5 de 17 a 19.30h; però alhora, també, «volem donar a conèixer millor les interioritats del barri, com són les seves entitats, les seves tradicions i en definitiva, la seva gent i per aquest motiu hem fet una crida a tothom qui s’hi vulgui sumar», ha tancat.

A hores d’ara participen a la iniciativa gairebé vint entitats, que els dies 6 i 7, també de 17 a 19.30h, podran mostrar la seva feina, les seves activitats i en definitiva, donar-se a conèixer a la resta del barri i de la ciutat. Les jornades serviran doncs per posar en valor i donar visibilitat a les entitats culturals de la ciutat de Tarragona, però donant especial èmfasi, a les de Torreforta. En aquestes jornades les entitats i serveis podran explicar d’una manera senzilla i dinàmica el que fan, d’on venen, els seus objectius i compartir un petit tast de la cultura de cada entitat.

Ho faran dins i fora del Centre Cívic i la Biblioteca, amb tallers participatius, manualitats i divulgant les activitats de cadascuna d’elles. El dimecres 6 està adreçat a les entitats i associacions culturals de caràcter general i el dijous 7, les de caràcter tradicional de la ciutat, que a més clouran les jornades amb les colles geganteres i el grup de foc la Gresca d’en Bacus.