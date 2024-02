Els garatges a Tarragona pugen un 7% el seu preu i costen 15.306 euros de mitjana

Els preus per a comprar un garatge a Tarragona han augmentat un 6,7% en els darrers anys. Actualment, la tarifa mitjana d’aquests equipaments se situa als 15.306 euros de mitjana. El 2018, el preu era de 14.342 euros.

Aquestes dades s’exposen a l’estudi Variació acumulativa dels garatges a Espanya el 2023, publicat per l’índex immobiliari Fotocasa. La pujada de preus a la ciutat està en sintonia amb la situació al conjunt de Catalunya, on des del 2018 les tarifes dels garatges han augmentat un 9,1%, situant-se en els 13.523 euros.

Pel que fa a Reus, el preu de mitjana d’un garatge és 12.142 euros. En aquest cas, l’encariment de les propietats en els últims cinc anys ha sigut del 13,1%. Per tant, un garatge a Tarragona val 1.200 euros més que a Reus.

Més enllà de les capitals, la mitjana de l’import d’aquests espais al Camp de Tarragona se situa en els 13.120 euros. Aquí, destaca la situació a Salou, ja que és el municipi amb els garatges més cars del territori i el cinquè a nivell català, amb 19.823 euros de mitjana. Aquesta conjuntura es dona tot i que en el darrer any les tarifes han baixat un 7,5% a la capital de la Costa Daurada.

En contrast, al poble veí de Cambrils, els preus dels garatges s’han disparat un 26,6%. L’augment ha produït que la tarifa de mitjana se situï en els 14.826 euros, mentre que fa just un any el valor era d’11.708 euros. Seguidament, trobem a Vila-seca, on els garatges al municipi costen de mitjana 12.524 euros.

Bastant més per sota del preu mitjà al Camp de Tarragona està Calafell, on augmenten les tarifes un miler d’euros respecte al 2022, amb 11.724 euros de mitjana, i Valls, on els equipaments tenen un valor d’11.287 euros. A la costa, Mont-roig del Camp no passa dels 11.000 euros i la seva mitjana es queda en 10.450 euros, mentre que a Torredembarra els preus dels garatges han augmentat més de 300 euros, passant de 9.688 euros l’any passat a 10.044 euros de mitjana aquest any.

La Pobla, el més barat

Per la cua, els municipis amb els garatges més barats al Camp de Tarragona són El Vendrell i la Pobla de Mafumet. A la capital del Baix Penedès els preus per aquests espais s’han mantingut sobre els 7.000 euros en els darrers cinc anys. Actualment, la mitjana es troba en els 7.196 euros. Per últim, a la Pobla, les tarifes dels garatges han disminuït minsament el darrer any, passant de 5.810 euros de mitjana, a 5.462 euros.