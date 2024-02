Comença la pacificació dels carrers Sant Pere i Gravina al barri del Serrallo

L’Ajuntament va col·locar ahir la senyalització excepcional per obres en ambdós carrers.Diari Més

La reurbanització i pacificació dels carrers Sant Pere i Gravina al Serrallo ja ha començat. Aquesta setmana s’han iniciat els treballs previs i, en els pròxims dies, està prevista l’entrada de la maquinària pesant per a l’execució de les obres. Ahir, operaris de l’Ajuntament de Tarragona van fer tasques de senyalització a la zona. A banda, els tècnics municipals van revisar les xarxes aèries de serveis, ja que el projecte de remodelació dels carrers interiors del barri mariner inclou la reordenació de les línies telefòniques i elèctriques, que passaran a ser soterrades.

El principal canvi que es viurà als carrers Sant Pere i Gravina és que passaran a ser de plataforma única. D’aquesta manera, els vianants passaran a ser els protagonistes i tindran un ús preferent respecte al trànsit motoritzat, que veurà com es reduirà la velocitat màxima a la qual es podrà circular per aquestes vies. Per donar més seguretat a la gent que vagi a peu, les voreres passaran a tenir dos metres d’amplada.

El termini d’execució serà de quatre mesos. «L’obra s’executarà en paral·lel als dos carrers per optimitzar al màxim els recursos i, així, tenir a punt la remodelació per a l’estiu», apunta el conseller de Territori, Nacho García. GICSA, l’empresa encarregada de la reurbanització, desenvoluparà el projecte en dues fases de dos mesos cadascuna. La primera comprèn la remodelació d’ambdós carrers entre el carrer Pere Martell i la plaça de Sant Magí. Quan es finalitzi aquest tram, es continuarà la reforma fins al carrer Sant Joan. L’accés als pàrquings privats es veurà afectada, però s’establiran franges horàries en funció de com avancin dels treballs.

Com a mesura excepcional, el veïnat tindrà a la seva disposició un tècnic que informarà, gestionarà i resoldrà les incidències i problemàtiques que es puguin generar durant les obres. Igualment, es facilitarà als residents de la zona un telèfon i un correu que estarà disponible les 24 hores del dia. «És un valor afegit a l’obra, aquesta figura les anirà actualitzant mentre es vagin executant els treballs», assegura la consellera Montse Adan, regidora del barri del Serrallo i Part Baixa, que divendres es va reunir amb veïns, restauradors i comerciants de la zona en una assemblea oberta per resoldre els seus dubtes.

Finançament europeu

La pacificació dels carrers Sant Pere i Gravina suposaran una inversió de 721.230 euros, que provenen dels 3,5 milions d’euros que va rebre l’Ajuntament el 2022 amb el seu projecte Tarragona entre Blau i Verd, a través dels fons europeus Next Generation.