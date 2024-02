CaixaForum Tarragona uneix en una tertúlia científics i científiques amb especialistes en divulgació

La Fundació «la Caixa», en col·laboració amb la Fundación José Manuel Lara, organitza a CaixaForum Tarragona una nova edició del cicle Paraules de Ciència amb la intenció d’acostar la ciència a la societat a través de tertúlies amenes entre científics i especialistes en divulgació científica que, amb les seves paraules, ajudaran al públic a entendre el món una mica millor.

Gràcies a un format àgil i participatiu, el públic podrà fer un recorregut des dels avenços més rellevants de la plasticitat cerebral, fins a com es va configurar la ciència moderna durant l’anomenada revolució científica dels segles XVI I XVII, i les vies per disminuir o retardar l’envelliment molecular. Tot això, conduït per especialistes en divulgació científica.

En el cicle hi participaran, el neurocientífic Javier de Felipe, el físic i historiador de la ciència José Manuel Sánchez Ron, i la doctora en Bioquímica i Biologia Molecular María Blasco, que seran entrevistats pels especialistes en divulgació científica Tamara Pazos, Patricia Fernández de Lis, i Ignacio Crespo.

Programació

La plasticitat mental humana amb Javier de Felipe i Tamara Pazos Cordal

Dimecres 28 de febrer de 2024, a les 18 h

El neurocientífic especialista en microorganització cerebral Javier de Felipe ens explicarà com els avenços en plasticitat cerebral estan transformant la nostra comprensió del cervell i el potencial significatiu que tenen per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

La revolució científica i la seva empremta en la ciència actual amb José Manuel Sánchez Ron i Patricia Fernández de Lis

Dimecres 6 de març de 2024, a les 18 h

Un passeig històric que, sota el guiatge del físic i historiador de la ciència José Manuel Sánchez Ron i de la periodista i divulgadora Patricia Fernández de Lis, ens permetrà analitzar l’empremta que aquella ciència va deixar en les matemàtiques, la física, l’astronomia, la química, la biologia i la medicina posteriors.

L’envelliment de les nostres cèl·lules amb María Blasco i Ignacio Crespo

Dimecres 13 de març de 2024, a les 18 h

En aquesta sessió, la doctora Blasco ens detallarà quines són les últimes recerques en aquest tema, quines vies s’estan desenvolupant actualment i què s’espera descobrir en un futur.