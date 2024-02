Això que té vostè no és un ‘chichón’, és un nyanyo

Ens hem d’imaginar el doctor Antoni Beltran amb una llibreteta a la butxaca, i anotant cada paraula que li crida l’atenció després de passar consulta. Així és com aquest especialista en Medicina Interna i Medicina Familiar i Comunitària va anar teixint el llibre que es presenta aquest dimecres a Tarragona, Ensenya’m la llengua, i que vol ser una eina per a la recuperació del lèxic del català referit a la salut i a les malalties.

«Fa uns anys vaig començar a recollir les paraules i expressions que em deien els pacients que venien a la consulta», explica. Ara, ho ha recollit tot en un volum que aplega tota la riquesa lèxica de la nostra llengua en relació a l’àmbit sanitari. «Com que els metges tenim la mania d’estructurar les coses segons els òrgans, el llibre també està organitzat així», detalla l’Antoni.

D’aquesta manera, el seu manual inclou capítols com els dedicats al Cor i a la sang, a l’Aparell respiratori, a la Pell o a l’Aparell digestiu. «També inclou un apartat molt curiós, en què contraposo el llenguatge antic dels nostres avis amb l’argot dels joves», destaca. Així per exemple, explica Beltran, «el que als avis els provocava ànsia o angúnia, als joves d’ara els fa iuiu».

El facultatiu també recull anglicismes ja consolidats en el parlar mèdic, «com el bullying o el mobbing, que em trobo per exemple en les peticions de baixes laborals». Beltran és fill de Matadepera, però durant més d’una dècada va ser metge internista a l’Hospital Sant Joan de Reus, i de capçalera als pobles de Puigpelat i Alió (Alt Camp). És per això que també té ben presents expressions locals «com ara el xalar que fa servir la gent aquí».

Entre les seves preferides, detalla, hi ha el brandar, «una paraula molt bonica que fa referència al moviment de les branques quan fa vent, i que al Camp de Tarragona l’he sentit per dir que algú ja es troba millor: el padrí ja branda; o l’estar malmirrós, que és una manera de dir que algú no s’acaba de trobar bé».

Sobre la qüestió de l’ús del català a la consulta, Beltran és defensor de la idea que «el pacient sempre s’ha de poder expressar en l’idioma que li sigui més fàcil i còmode, i el metge ha de fer l’esforç per entendre’l», remarcant «la gran importància del llenguatge perquè hi hagi connexió entre metge i malalt». El doctor Beltran presentarà el seu llibre aquest dimecres, 21 de febrer, a les 18 h, a la seu del Col·legi de Metges de Tarragona (via de l’Imperi romà, 11 bis).