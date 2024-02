La piscina de SPiSP tindrà 5 vestidors més amb el futur gimnàs

L’Ajuntament de Tarragona ha reservat una partida d’1,1 milions d’euros al pressupost municipal per a l’execució del futur gimnàs de Sant Pere i Sant Pau. Més enllà de la construcció d’un nou edifici al complex esportiu municipal del barri, es faran altres actuacions importants per millorar les instal·lacions actuals. Entre d’altres, el projecte contempla l’ampliació i millora dels vestidors de la piscina, que passaran de ser quatre a nou. Tres d’aquests seran col·lectius i la resta, de grup. D’aquesta manera, es passarà dels 101 metres quadrats actuals als 374.

Diferents serveis

El nou gimnàs s’ubicarà entre el pavelló i la piscina. Tindrà planta baixa, on es trobaran principalment els vestidors, i una primera planta, on hi haurà una sales de musculació, d’activitats i de rehabilitació. Ambdós nivells tindran una superfície de 592 metres quadrats. L’equipament també comptarà amb un soterrani. El projecte també contempla la creació d’una zona d’aigües amb bany de vapor, sauna i dutxes bitèrmiques. A banda, s’instal·larà un ascensor per facilitar l’ús de l’espai a persones amb mobilitat reduïda. Aquest connectarà tant amb el gimnàs com amb el pavelló, per tal que tot el complex esportiu municipal sigui accessible.

El conseller d’Esports, Berni Álvarez, assegura que «la creació del gimnàs i els nous vestidors de la piscina del pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau és una de les prioritats de Tarragona Esports». L’edil que és «un deute històric amb el barri que volem solucionar». De fet, el projecte es va presentar fa 13 anys, però ha passat més d’una dècada i encara no s’ha dut a terme.

L’anterior govern es va proposar recuperar la iniciativa. El 2022, van haver de fer una licitació per modificar el projecte per actualitzar les normatives mediambientals i elèctriques. A més, es va impulsar una partida d’1,5 milions d’euros per a la construcció del nou gimnàs. A aquesta quantitat se li han de sumar els 1,1 milions d’euros que s’ha previst en el pressupost del 2024 per fer realitat aquest esperat equipament.