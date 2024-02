Pedro Redondo: «Ajuntar-se amb altres entitats ajuda a tenir una veu més clara i compartida»

Com sorgeix La Teulada?

«Es tracta d’una agrupació de cooperatives de tota la província i de diferents sectors, que s’enfoquen en el model d’economia solidària. La Teulada busca que petites organitzacions amb objectius similars, puguem unim forces per enfortir-nos. D’altra banda, també es va crear per buscar i solucionar necessitats conjuntes. Una d’aquestes va ser que algunes entitats no tenien un local; n’hi ha molts de buits a la ciutat, però, en la realitat immobiliària en què vivim, és complicat aconseguir-ne un en condicions. Tenir el nostre propi local ha ajudat en aquest aspecte. El vam obrir a principis del 2023, i hi estan allotjades La Teulada i les seves treballadores, però també quatre cooperatives: l’Escamot (de la que formo part), El Far, Cuentropía i Actua. Si la resta de membres de La Teulada necessiten un ús puntual de l’espai, tenim una sala polivalent».

Has mencionat el concepte ‘economia solidària’. Què és, exactament?

«L’economia solidària és allò que fem les empreses i entitats que volem treballar amb una lògica no capitalista. Oferim serveis i productes, però ho fem amb uns valors en els quals intentem posar les persones en el centre. Amb tot, volem crear un model de societat en què es respectin les condicions d’una vida digna».

Quins són els principals reptes amb què us enfronteu com agrupació?

«Principalment, els econòmics. Hi ha unes necessitats comunes de començar una empresa jove, i, per això, necessitem accés a finançament. En general, som equips petits, però, si demanem un crèdit com a xarxa, et veuen amb més bons ulls. Després està la dimensió més política i transformadora. El que volem és construir un món més just, solidari i sostenible. Ajuntar-nos amb més gent ajuda a tenir una veu més clara i compartida a l’hora d’anar a parlar amb les diferents administracions com a grup».

Com us organitzeu?

«Ens reunim trimestralment en una assemblea general per avançar els diferents projectes, i també fem trobades periòdiques amb les sis comissions. Entre aquestes, es troba la comissió de projectes, que s’encarrega de liderar i coordinar les diferents entitats socials per a dur a terme iniciatives. Després estan la comissió econòmica, que s’encarrega d’aconseguir el finançament dels projectes, i la de comunicació, que fa tota la feina de projecció i donar a conéixer la nostra tasca».

Des del 2023 formeu part de la Xarxa de Pols Cooperatius de Catalunya. Com en vau començar a formar part?

«Ens vam incorporar l’any passat, i hem estat els últims. Ens vam unir perquè ens vam adonar que teniem molts reptes i idees, però no sabiem com organitzar-nos. Nosaltres ens hem anat organitzant sobre la marxa, i bé, una mica, potser poc ordenadament. Hem tingut molts debats respecte a això, ens estem qüestionant contínuament com ho podem fer millor. Sabíem que existia aquesta xarxa i ens vam voler involucrar per conéixer-nos entre cooperatives i obtenir eines. Una altra de les motivacions va ser que quasi totes les agrupacions estaven a l’àrea metropolitana de Bracelona, menys algunes que es troben a Girona, i vam pensar que Tarragona també havia de ser-hi i dir la seva. Ens han acollit molt bé, i ens trobem de manera presencial i online».

Què us ha aportat formar part d’aquesta Xarxa?

«Sobretot hem iniciat un procés d’acompanyament amb altres agrupacions, més organitzades que nosaltres, per definir i posar en escrit la nostra governança. Aixó també ens facilita el fet d’afegir noves cooperatives, ja que tenim clar els documents necessaris i com potenciar la seva integració».