El Govern es planteja dur a Barcelona aigua dels pous de la ciutat

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està avaluant totes les possibilitats tècniques per garantir la disponibilitat d’aigua al país. Una de les solucions que ha proposat i que pren força és la de portar aigua dels pous de Tarragona en vaixells a Barcelona, segons ha informat El Confidencial.

L’argument de l’ACA per justificar aquesta acció, tal com s’indica al diari digital, és que «extreure aigua dels pous no afecta la conca de l’Ebre». Així, no seria necessari que el Govern estatal aixequés la suspensió del Real Decreto Ley 3/2008 amb el que es va treure aigua en vaixell des de Tarragona durant l’anterior sequera, el 2008.

Cal recordar que el Govern de la Generalitat ha descartat el transvasament d’aigua de l’Ebre mitjançant la connexió entre les xarxes del Consorci d’Aigües de Tarragona i de l’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL). Aquesta possibilitat va provocar moltes crítiques al territori, que també es podrien repetir amb la proposta d’extreure aigua dels pous.

Tal com exposa El Confidencial, Tarragona compta amb 12 punts de subministrament d’aigua potable al subsol: Renau, Soler Bas, Boella, P. Park. Mina Puigpelat, Mina P-II, Bonaigua Vell, Bonaigua Nou, Cinc Estrelles, Miró II, Ferran i Franquès. Segons consta a la memòria de Sostenibilitat d’Ematsa, d’aquests pous s’extreu cada any 1,2 milions de metres cúbics.

Contactes amb el Port

El director de l’ACA, Samuel Reyes, en una entrevista a TV3 ja va parlar de la possibilitat d’extreure aigua dels pous, ja que ara per ara no s’utilitzen. En els darrers dies, l’ACA ha mantingut reunions amb el Port de Tarragona i l’empresa municipal i Ematsa per estudiar quines inversions serien necessàries per portar aigua de l’Ebre en vaixells d’aquesta àrea a la de Barcelona en cas que acabés sent necessari davant la situació d’emergència per sequera al Ter-Llobregat.

Fa una setmana, el Port de Tarragona va iniciar els treballs d’adequació d’una canonada que permetria carregar vaixells amb aigua, per estar així preparat en el cas que es requerís. La Generalitat es reserva la possibilitat que vaixells puguin portar aigua tant de Sagunt com de Tarragona al voltant del mes de juny.