Charlie Pee, Txabi Franquesa i Dario Orsi, protagonistes del Casino Tarragona Comedy

Casino Tarragona tornarà a apostar, un any més, per l’humor com a un dels pilars destacats de la seva oferta d’oci. Del 23 de febrer al 8 de novembre, la sala T-Space del Casino serà l’escenari del cicle de monòlegs Casino Tarragona Comedy, que comptarà amb reconeguts monologuistes i còmics com Charlie Pee, Borja Nicolau, Adri Romeo, Txabi Franquesa, Dario Orsi i Fran Pati.

Els monòlegs se celebraran els divendres a les 21h i les entrades, que tenen un preu d’entre 12€ i 18€ segons monologuista, ja es poden adquirir a la pàgina web del Casino. L’aforament estarà limitat a 120 places, pel que l’organització aconsella adquirir les entrades amb antelació.

El calendari d’actuacions serà el següent:

Charlie Pee, 23 de febrer

Coneguda per ser guionista i col·laboradora de 'La Resistència' i d''El Carolate', i una de les presentadores del programa 'L’última hora' del Matí de Catalunya Ràdio; Charlie Pee presentarà el seu primer espectacle en solitari. Una hora plena de rialles on ens explica les seves misèries més absolutes que li han passat al llarg de la seva vida.

Borja Nicolau, 15 de març

Amb més de 10 anys d'experiència en el món de la comunicació, Nicolau destaca per les seves múltiples facetes: locutor de ràdio, speaker, presentador d'esdeveniments, monologuista, formador... Tot sempre amb un toc d'humor fresc i enèrgic.

Adri Romeo, 26 d’abril

Caracteritzat pel seu humor negre, arriscat però sense caure en el mal gust, Adri Romeo arriba al Casino Tarragona Comedy per presentar el seu nou espectacle '32'.

Txabi Franquesa, 20 de setembre

Referent de l'humor amb un toc àcid, el polifacètic Txabi Franquesa basa els seus espectacles en històries quotidianes explicades amb una inversió en realitat que no deixa ningú indiferent, gràcies a la seva rapidesa, sinceritat i dinamisme.

Dario Orsi, 11 d’octubre

El comediant i actor argentí arriba al Casino Tarragona Comedy per presentar el seu nou espectacle de stand-up, 'Desastre'. Amb un enfocament humorístic, Orsi tocarà temes com l'amor, el sexe, el pas dels anys i la vida de les persones 'rata'.

Fran Pati, 8 de novembre

Amb 'Moder-no. Del poble a la ciutat', Pati ofereix un espectacle amb una improvisació impecable i ple d'humor basat en les comparacions que el còmic fa entre Madrid i la seva terra natal, o com han canviat els temps des de la seva infància fins ara sense deixar de interactuar amb el públic.