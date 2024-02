La URV introdueix la Intel·ligència Artificial a les aules d'onze escoles de Tarragona

El projecte 'AI Skills Lab' de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha començat a introduir aquest curs la Intel·ligència Artificial (IA) a les aules d'onze centres educatius del Camp de Tarragona. La iniciativa busca formar el professorat en aquesta nova tecnologia per tal que la puguin utilitzar per l'elaboració de continguts educatius i en la gestió del centre. Així, mensualment tenen sessions virtuals amb experts d'abast mundial que els orienten i els donen claus per introduir la IA al centre. De retruc, també permet a l'alumnat iniciar-se amb alguns programes i aplicacions, fet que els permet en alguns casos desenvolupar la seva creativitat i aplicar-ho als seus projectes.

«És una tecnologia que tenim en àmbits de la nostra vida. Pensem que era important acostar-ho a l'educació perquè allò que passa a la vida no pot quedar lluny del que passa a les escoles», comenta Mar Camacho, doctora en tecnologia educativa, professora del departament de Pedagogia de la URV i directora del projecte. Es tracta d'una intervenció pionera que de moment està tenint bons resultats, segons valoren els impulsors. Entre els centres seleccionats hi ha escoles de primària, instituts de secundària i instituts de Formació Professional.

El projecte té una sèrie d'assessors que fan d'enllaç entre la universitat i els centres educatius. Una d'elles és Carme Prades, coordinadora pedagògica de l'institut Cal·lípolis de Tarragona. «Quan des de la URV ens van proposar formar part del projecte al claustre va tenir molt bona acollida», comenta. De fet, d'uns 180 docents, la meitat s'hi va afegir. Van començar al setembre i Prades reconeix que tots plegats encara estan «en fase d'aprenentatge». «Estem aprenent diferents coses d'IA, des de generació de textos o d'imatges, elements intermodulars o aplicacions, que poden interaccionar entre elles», detalla. Posteriorment, ho posen en pràctica a l'aula perquè l'alumnat ho utilitzi i aporti als docents nous coneixements i dades.

Entre les aplicacions que fan servir hi ha Chat GPT, que l'utilitzen «com un assistent que ajuda en la part més burocràtica de la feina», com ara la creació de documents. Això els permet guanyar temps i poder destinar esforços a preparar altres continguts. Un altre àmbit en el qual estan investigant és en l'anàlisi de les dades. «Ens pot ajudar a veure tendències en grups, riscos d'abandonament o veure alguna situació de risc al centre en temes de gestió i posar-nos en marxa per contrarestar-ho», manifesta Prades.

Però una de les que més ha sorprès professorat i alumnat és Stable Diffusion, una eina que permet generar imatges a partir d'indicacions que li dona l'usuari. Els estudiants del cicle formatiu d'Estilisme i Direcció de Perruqueria el valoren molt positivament. Un d'ells és Raül Samper, que detalla que a l'hora de fer projectes l'ajuda per «agafar idees», per exemple, a l'hora de fer pentinats. «Quan busques a Google sempre surt el mateix», detalla. Prades concreta que l'aplicació és capaç d'arribar a un nivell de detall molt alt, sempre a partir de les diferents indicacions i correccions que l'usuari fa a la IA.

Un altre exemple de la introducció d'aquesta tecnologia a l'aula el dona Ramon Cerdà, professor del cicle formatiu de Farmàcia i Parafarmàcia. Per avaluar els alumnes fa uns tests de diferents temes que han treballat. Per crear-los, passa un vídeo explicatiu o un text pel filtre de la IA, que li proposa una sèrie preguntes sobre el contingut perquè les traslladi als alumnes. Cerdà les revisa i les col·loca en una plantilla per introduir-les al programa Quizziz, que les presenta als estudiants com un concurs.

Per respondre cada pregunta els estudiants tenen uns pocs segons i instantàniament saben si han encertat la resposta. A més, el programa proporciona dades i estadístiques sobre quins alumnes ho han fet millor o quines han estat les preguntes que han tingut més encerts o errors. El mestre afirma que preparar una activitat com aquesta li duia unes dues hores de feina. Amb l'ajuda de la IA ho pot fer en tan sols 30 minuts i destinar la resta del temps a elaborar altres mateirals pedagògics.

Amb tot, tant des la URV com des dels centres són conscients que la IA és una tecnologia encara força desconeguda, amb potencial però també amb riscos. «Cal tenir en compte els límits i perills, com en el tema de la confidencialitat de les dades. Tot el que són notes o dades sensibles de l'alumnat només les introduïm en un ordinador que té IA local, no al núvol», destaca Prades.

En aquest sentit, també treballen en la conscienciació a l'alumnat per fer-ne «un bon ús». Camacho opina que «és una tecnologia complicada, amb riscos, però també hi ha oportunitats». De moment, assegura que no han tingut problemes «perquè s'ha fet una feina prèvia de treball amb els centres donant-los molta informació». A més, indica que «s'està empoderant els estudiants» perquè valora que «és important treballar amb el pensament crític a l'hora d'identificar 'fakes' i notícies que ja venen generades per IA». De moment, el projecte -que està finançat pel Departament d'Educació- es desenvoluparà únicament aquest curs.